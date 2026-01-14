Le vendite di PC destinate a un calo nel 2026, poiché la domanda di memoria colpisce altri dispositivi

Il 2025 ha visto una crescita sana del mercato dei PC, ma il 2026 si preannuncia molto più turbolento

I prezzi della memoria e dello storage sono in aumento, e questo non è positivo per i consumatori

I dispositivi economici potrebbero subire gli aumenti di prezzo più consistenti

Nonostante un aumento del 9,2% su base annua nel 2025 (e del 10,1% nel quarto trimestre del 2025), gli analisti di Omdia temono che le spedizioni globali di PC potrebbero diminuire nel 2026 a causa dell'aumento dei costi e della crescente pressione esercitata dai data center di intelligenza artificiale.

I dati dell'azienda indicano che i costi della memoria dei PC tradizionali sono aumentati di circa il 70% nel corso del 2025, con i fornitori che hanno persino iniziato ad avvertire i clienti di un aumento dei prezzi verso la fine dell'anno. E, cosa ancora più preoccupante, gli analisti hanno già previsto un ulteriore aumento del 50% nel primo trimestre del 2026.

Con i produttori di memorie che danno la priorità alle DRAM e alle HBM per server ad alto margine destinate ai data center, la produzione di memorie DDR tradizionali per PC ha risentito di questa situazione e l'offerta non riesce a soddisfare la domanda. Anche i costi degli SSD sono aumentati del 40% nel 2025.

I prezzi dei PC aumenteranno, i volumi delle spedizioni diminuiranno

Omdia prevede che la carenza di memoria avrà un impatto sulle vendite di PC nel 2026, con gli OEM che probabilmente si concentreranno sui dispositivi di fascia alta a causa dell'aumento dei costi dei componenti. Anche le configurazioni di fascia media e bassa potrebbero finire per essere commercializzate con meno RAM o memoria per far fronte all'offerta limitata.

“Data la scarsità dell'offerta nel 2026, il settore sta puntando su SKU di fascia alta e configurazioni di fascia medio-bassa più snelle per proteggere i margini”, ha spiegato l'analista principale Ben Yeh.

Anche Trendforce ha pubblicato un rapporto simile alla fine del 2025, prevedendo un calo del 5,4% su base annua delle spedizioni globali di notebook per il 2026. Secondo Omdia, nel 2025 i notebook rappresentavano circa quattro quinti (79%) di tutte le spedizioni di PC, con i PC che occupavano una quota di mercato molto più piccola.

Inoltre, Trendforce avverte che, se le condizioni dovessero peggiorare, si potrebbe verificare un calo del 10,1% nelle spedizioni di notebook.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Anche IDC concorda sul fatto che le spedizioni potrebbero diminuire quest'anno. “IDC prevede che il mercato dei PC sarà molto diverso tra 12 mesi, data la rapidità con cui sta evolvendo la situazione della memoria”, ha spiegato Jean Philippe Bouchard, vicepresidente della ricerca.

IDC non ha pubblicato previsioni di mercato, ma gli analisti dell'azienda hanno avvertito di un'estrema volatilità, configurazioni di memoria medie inferiori e ulteriori aumenti dei prezzi.