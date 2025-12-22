La sfida della privacy estrema: la startup che vuole costruire lo smartphone più sicuro al mondo seguendo il modello Proton

Soverli consente l'esecuzione simultanea di più sistemi operativi su un singolo smartphone

Gli utenti impegnati in operazioni critiche possono mantenere il flusso di lavoro anche se Android viene compromesso

I dipendenti possono separare l'ambiente personale da quello lavorativo senza sacrificare le funzionalità del dispositivo

Soverli, una startup svizzera di cybersicurezza, ha annunciato un nuovo approccio alla sicurezza mobile integrabile con Android e iOS sui comuni smartphone commerciali.

L'azienda punta a fornire un livello di sistema operativo completamente verificabile in grado di funzionare in modo indipendente, anche qualora il sistema operativo sottostante venisse compromesso.

Questa architettura consente alle organizzazioni di mantenere la continuità operativa senza rinunciare alle funzionalità e alla praticità che gli utenti si aspettano dai dispositivi standard.

Applicazioni mission-critical e primi utilizzatori

Gli osservatori paragonano spesso il modello di Soverli a quello di Proton, applicando un approccio analogo di alta affidabilità agli smartphone anziché ai servizi email e VPN.

I casi d'uso iniziali di Soverli si concentrano sulle comunicazioni mission-critical per le organizzazioni del settore pubblico e i primi soccorritori. I progetti pilota includono servizi di emergenza, polizia e unità antincendio, dove la disponibilità costante è essenziale.

Eseguendo uno stack software dedicato in isolamento da Android, i flussi di lavoro essenziali rimangono funzionali anche in caso di errori di configurazione o attacchi che colpiscono il sistema operativo principale. Anche giornalisti e attivisti per i diritti umani possono utilizzare l'ambiente isolato per proteggere le comunicazioni, garantendo che le app di messaggistica sicura operino al riparo da sorveglianza o interferenze.

"Abbiamo costruito un livello sovrano per smartphone completamente verificabile che rimane operativo anche quando Android è compromesso", ha dichiarato Ivan Puddu, co-fondatore e CEO di Soverli. "È un cambio di paradigma: invece di sperare che il sistema operativo non si rompa mai, Soverli garantisce la continuità se ciò accade, senza costringere gli utenti a rinunciare all'esperienza dello smartphone moderno che si aspettano".

La piattaforma ha attirato l'interesse di aziende che esplorano programmi sicuri di "bring-your-own-device". I dipendenti possono mantenere un ambiente personale accanto a uno spazio di lavoro aziendale rigorosamente controllato, proteggendo i dati sensibili senza intaccare la privacy personale. L'architettura supporta gli smartphone aziendali standard separando gli ambienti privati da quelli lavorativi.

Le funzioni di sicurezza si integrano con i sistemi di gestione dei dispositivi mobili (MDM) e forniscono protezione contro il furto d'identità attraverso processi di verifica verificabili. Gli ingegneri hanno sviluppato questa tecnologia nel corso di quattro anni presso l'ETH di Zurigo, consentendo a più sistemi operativi di funzionare simultaneamente su un singolo dispositivo senza modifiche hardware.

Il sistema, in attesa di brevetto, riduce la superficie di attacco per le applicazioni critiche, mentre gli strumenti di crittografia proteggono i dati all'interno del sistema operativo isolato. Gli utenti possono passare da Android al sistema operativo sovrano in pochi millisecondi, bilanciando praticità e sicurezza aggiuntiva.

La startup ha dimostrato il funzionamento di Signal all'interno del livello sovrano, confermando che i messaggi rimangono riservati anche se il sistema operativo principale è compromesso. Questo approccio si allinea con la più ampia spinta dell'Europa verso la sovranità digitale, in cui governi e organizzazioni richiedono infrastrutture verificabili.

Gli smartphone, a lungo considerati un punto debole, possono ora supportare una protezione di grado sovrano senza rimuovere funzionalità o forzare compromessi sull'usabilità. Con 2,6 milioni di dollari in finanziamenti pre-seed, Soverli pianifica di espandere i team di ingegneria, rafforzare le partnership con gli OEM e scalare le integrazioni con gli strumenti di produttività aziendale.

"Le persone meritano telefoni di cui potersi fidare davvero, e i produttori devono fornirli", ha affermato Antonia Albert, investitrice presso Founderful. "Il livello sovrano di Soverli, realizzato in Svizzera, è il tipo di svolta capace di riscrivere le regole della sicurezza mobile".