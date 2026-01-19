La crisi delle memorie tocca vette assurde: assalto a uno studio di design in Corea del Sud, nel mirino solo i moduli DDR5

L'impennata dei prezzi delle DDR5 ad alta capacità trasforma le memorie in nuovi obiettivi per i ladri

Furto in Corea del Sud: rubati solo i moduli DDR5, ignorato ogni altro hardware nell'ufficio

I kit DDR5-5600 da 32 GB hanno toccato quota 800 dollari durante i picchi di prezzo di fine 2025

Un'azienda coreana ha recentemente subito un furto mirato esclusivamente ai moduli di memoria DDR5, mentre tutti gli altri oggetti presenti nell'ufficio sono rimasti intatti.

Secondo quanto riportato su un forum locale, un intruso avrebbe infranto i pannelli laterali in vetro temperato di due computer desktop, ignorando però i cassetti delle scrivanie e altre proprietà aziendali.

L'hardware sottratto consisteva unicamente in quattro moduli Micron DDR5-5600 da 32 GB con latenza CL46, una linea di prodotti che l'azienda ha ormai ritirato dal mercato consumer.

Furto selettivo per una memoria rara e preziosa

Curiosamente, non sono stati segnalati altri componenti mancanti, il che indica un'azione estremamente selettiva piuttosto che opportunistica; ciò ha spinto alcuni a ipotizzare che il furto sia stato motivato dal valore di collezionismo o di rivendita, più che da un immediato utilizzo funzionale.

Il prezzo di mercato delle memorie DDR5 di fascia alta ha creato una situazione in cui i ladri sembrano disposti a ignorare completamente gli altri componenti, concentrandosi solo su questi rari moduli.

Le memorie DDR5 hanno subito rincari estremi negli ultimi mesi, diventando così un obiettivo molto appetibile.

I dati recenti di PCPartPicker indicano che i moduli DDR5-5600 da 32 GB in kit da 2x32 GB hanno raggiunto una media di circa 800 dollari tra ottobre e dicembre 2025.

I moduli con specifiche leggermente superiori, come i DDR5-6000 2x32 GB, sono saliti ulteriormente, con una media di circa 900 dollari.

Questi valori superano di gran lunga i prezzi originali di vendita di circa 200 dollari registrati a settembre 2025, rendendoli particolarmente attraenti per i rivenditori esperti.

Persino i moduli a capacità inferiore, come i DDR5-5200 da 16 GB, impongono oggi prezzi elevati, tra i 90 e i 120 dollari a banco, a seconda del marchio e della richiesta di mercato.

I limiti di fornitura e i continui colli di bottiglia nella produzione di memorie ad alte prestazioni contribuiscono a mantenere i prezzi alti, rafforzando l'incentivo economico al furto.

L'impennata del valore e la scarsità di questi moduli di fascia alta sembrano influenzare direttamente le dinamiche dei furti.

Il colpo nell'ufficio sudcoreano ha coinvolto quattro moduli DDR5-5600 da 32 GB, per un valore di mercato potenziale complessivo di circa 1.600 dollari.

Le dimensioni ridotte dei moduli di memoria, unite all'elevata domanda e al potenziale di rivendita, li rendono più facili da rubare e trasportare rispetto a hardware più ingombrante o meno prezioso.

I moduli DDR5 di fascia alta sono particolarmente vulnerabili, specialmente quando i componenti interni sono visibili attraverso pannelli in vetro temperato o case trasparenti.

I sistemi che utilizzano notoriamente memorie DDR5 corrono rischi maggiori poiché i ladri possono identificarli e colpirli in modo mirato, puntando ai moduli di alto valore invece che ad altri componenti.

Detto ciò, le aziende potrebbero dover potenziare le misure di sicurezza, provvedendo a nascondere i componenti di valore, limitando l'accesso fisico e monitorando l'hardware più richiesto.