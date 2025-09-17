La Cina accusa Nvidia di violare le regole antitrust prima dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti

• L'organismo di regolamentazione del mercato cinese (SAMR) ha avviato un'indagine su Nvidia• Le accuse alludono a violazioni di accordi stipulati durante l'acquisizione di Mellanox• Le azioni Nvidia sono scese del 2-3%, l'azienda non ha ancora risposto

L'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato della Cina (SAMR) ha accusato Nvidia di violare una legge antitrust, avviando un'indagine preliminare sulla gigante tecnologica americana. Le violazioni sostengono che Nvidia ha violato gli impegni presi nel 2020 quando ha acquisito Mellanox Technologies per 6,9 miliardi di dollari, tuttavia i dettagli delle violazioni non sono stati condivisi. Se riconosciuta colpevole, Nvidia potrebbe affrontare una multa dal valore compreso tra l'1% e il 10% delle vendite dell'anno precedente in un mercato che è estremamente importante per l'azienda (rappresentando circa il 13% del suo fatturato totale nell'ultimo anno fiscale).

Nvidia potrebbe essere nei guai in Cina

La notizia arriva mentre Stati Uniti e Cina si preparano per i colloqui commerciali a Madrid, con i chip che dovrebbero essere centrali nelle discussioni. La Cina ha anche avviato un'indagine sulla discriminazione riguardo le restrizioni sui chip statunitensi, interrogando Tencent e ByteDance sui loro acquisti di chip Nvidia H20.

"Di recente, dopo un'indagine preliminare, Nvidia ha violato la Legge Antitrust della Repubblica Popolare Cinese e l'Annuncio dell'Amministrazione Generale per la Supervisione del Mercato sulla Decisione di Revisione Antitrust per l'Approvazione dell'Acquisizione da parte di NVIDIA delle Azioni di Mylos Technology Co., Ltd. sotto Restrizioni Aggiuntive, e l'Amministrazione Generale per la Supervisione del Mercato ha deciso di condurre ulteriori indagini in conformità alla legge," SAMR ha condiviso (tradotto).

