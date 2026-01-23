Jeff Bezos sfida Elon Musk: con Blue Origin la banda larga arriva dallo spazio (e punta a tutto il mondo)
Blue Origin è l'ultima azienda in ordine di tempo a pianificare una rete satellitare LEO.
- Blue Origin sfiderà Starlink e Amazon Leo per fornire internet satellitare ad aziende e governi.
- La rete TeraWave offrirà velocità molto più elevate grazie al supporto ottico.
- Amazon continua a collaborare con Blue Origin in qualità di partner per i lanci.
Blue Origin ha annunciato i piani per TeraWave, una nuova rete internet satellitare che punta a migliorare la connettività globale per aziende, data center e clienti governativi.
Sebbene non si tratti di una proposta rivolta ai consumatori (per ora), la TeraWave di Jeff Bezos è destinata a sfidare la rivale SpaceX, creatura di Elon Musk, che gestisce Starlink, una rete simile basata sull'orbita terrestre bassa.
TeraWave promette fino a 6 Tbps tramite collegamenti ottici e fino a 144 Gbps per cliente utilizzando le frequenze radio, oltre a offrire velocità di upload e download simmetriche.
Rete LEO TeraWave
Ciò segna un miglioramento considerevole rispetto all'attuale media delle reti LEO, che offrono velocità asimmetriche di 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload tramite radiofrequenza.
La differenza risiede nel fatto che le attuali reti basate su LEO servono "molti milioni" di utenti (secondo Blue Origin), mentre TeraWave si rivolgerà a circa 100.000 clienti.
TeraWave sarà composta da 5.408 satelliti, di cui 5.280 in orbita terrestre bassa per l'accesso ad alta velocità in radiofrequenza e 128 in orbita terrestre media per collegamenti ottici (basati sulla luce) a capacità ultra-elevata.
"Integra il backhaul in fibra con un'architettura unica che fornisce connettività sia RF ad alte prestazioni che ottica", ha scritto l'azienda.
Il dispiegamento della costellazione inizierà negli ultimi mesi del 2027, anni dopo che Starlink è diventata di uso comune con i suoi oltre 9.000 satelliti attuali. Arriverà sul mercato insieme a Leo di Amazon (precedentemente Project Kuiper), che ha attualmente 180 satelliti in orbita ma ne pianifica oltre 3.200.
Separatamente, Amazon continuerà a utilizzare Blue Origin come partner di lancio per l'espansione della sua rete Leo, beneficiando del razzo New Glenn di Bezos.
