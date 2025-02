Intel è attualmente senza un CEO e il suo futuro appare incerto

TSMC e Broadcom sono interessate a diverse aree del suo business

Qualsiasi accordo dovrà affrontare ostacoli significativi, tra cui regolamenti governativi, riconversione delle fabbriche e resistenze politiche

Sebbene nel 2024 abbia lanciato alcuni chip AI estremamente veloci per competere con AMD, Intel non è più il colosso di un tempo.

Mentre Nvidia è la seconda azienda più grande al mondo per capitalizzazione di mercato (dietro Apple) con un valore di 3,4 trilioni di dollari, e AMD è all’80° posto con 183,27 miliardi di dollari, Intel – attualmente senza un CEO dopo l’uscita di Pat Gelsinger nel dicembre 2024 – si trova al 173° posto con una valutazione di 102,18 miliardi di dollari, tra Rio Tinto e Airbnb.

Questo ha alimentato numerose speculazioni sul futuro di Intel, inclusi rumor su una possibile fusione con la ex fonderia di AMD, GlobalFoundries, in un affare da miliardi di dollari. Ma ora, secondo un nuovo report del Wall Street Journal, arriva forse la notizia più sconfortante: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) e Broadcom stanno valutando accordi separati che potrebbero portare alla divisione dello storico produttore di chip.

Grandi ostacoli da superare

Secondo il report, Broadcom avrebbe "esaminato attentamente il business di progettazione e marketing dei chip di Intel" e, secondo fonti vicine alla questione, avrebbe "discusso informalmente con i propri consulenti l'idea di un'offerta, ma probabilmente lo farebbe solo se trovasse un partner per la divisione produttiva di Intel".

Allo stesso tempo, TSMC starebbe valutando l’acquisizione di alcune o tutte le fabbriche di Intel, una mossa che, secondo quanto riferito, era stata suggerita dall’amministrazione Trump. Tuttavia, un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato al WSJ che il presidente “probabilmente non sosterrebbe un accordo che preveda il controllo delle fabbriche Intel da parte di un'entità straniera”, quindi questa possibilità resta incerta.

Il WSJ sottolinea che Broadcom e TSMC non stanno collaborando per dividere Intel – si tratta di scenari indipendenti – e che, finora, i colloqui sono ancora “preliminari e per lo più informali”.

Ci sono diversi ostacoli che potrebbero complicare un simile accordo. Il Chips Act del 2022 ha creato un programma di sovvenzioni da 53 miliardi di dollari per rafforzare la produzione nazionale di semiconduttori, con Intel che ha ricevuto la quota maggiore, fino a 7,9 miliardi. Una delle condizioni per ottenere questi fondi impone che Intel mantenga la maggioranza delle quote nelle proprie fabbriche, anche in caso di scorporo in un'entità separata. Inoltre, qualsiasi operazione che coinvolga TSMC o altri investitori nel controllo degli impianti di Intel dovrebbe ottenere l’approvazione del governo degli Stati Uniti.

Il WSJ evidenzia anche problemi operativi, notando che le fabbriche Intel sono state principalmente configurate per produrre chip Intel, e solo negli ultimi anni l’azienda ha iniziato a lavorare su chip per clienti esterni. "Riadattare gli impianti di Intel per produrre chip avanzati secondo il modello di TSMC sarebbe una sfida ingegneristica complessa e costosa", aggiunge il report.