Samsung Galaxy Tab Active5 Pro è un tablet rugged pensato per ambienti di lavoro estremi. Presentato insieme al Galaxy XCover7 Pro nell’aprile 2025, questo nuovo dispositivo è progettato per rispondere alle esigenze di settori come la logistica, l’edilizia e l’assistenza sul campo.

Il Tab Active5 Pro monta un processore Snapdragon 7s Gen 3 compatibile con il 5G, una luminosità dello schermo migliorata fino a 600 nit e una resa audio ottimizzata grazie al filtro intelligente del rumore.

Dispone di 16GB di RAM e opzioni di archiviazione ampliate per supportare il multitasking intenso e le operazioni sul campo. Il sistema a doppia batteria ha una capacità combinata di oltre 10.000mAh e supporta l’hot-swap, consentendo la sostituzione della batteria senza dover spegnere il dispositivo.

Otto anni di aggiornamenti Android

Il tablet include anche una comoda Modalità Senza Batteria per installazioni fisse come chioschi o utilizzo su veicoli. Con la certificazione MIL-STD-810H e la classificazione IP68, è progettato per resistere a cadute, acqua, polvere e condizioni estreme, come ci si aspetta da un dispositivo rugged.

Offre ben otto anni di aggiornamenti Android, un dato impressionante, e viene fornito con una custodia protettiva e uno stilo inclusi.

«Il Galaxy Tab Active5 Pro unisce robustezza, sicurezza di livello enterprise, connettività senza interruzioni e funzionalità intuitive basate sull’IA», ha dichiarato Jerry Park, vicepresidente esecutivo e responsabile del team Mobile B2B globale di Samsung al lancio, aggiungendo che il dispositivo aiuterà le aziende a operare in ambienti difficili massimizzando la produttività e riducendo al minimo i tempi di inattività.

Notebookcheck ha provato a fondo il Galaxy Tab Active5 Pro e nella sua recensione ha scritto: «Le prestazioni sono solide per le attività quotidiane, e il sistema a doppia batteria con oltre 10.000mAh garantisce una durata davvero lunga».

La recensione ha aggiunto: «La presenza di due batterie rimovibili è una scelta intelligente. Tuttavia, è insolito che il tablet funzioni solo con entrambe le batterie inserite o senza alcuna batteria. Di positivo, si tratta degli stessi modelli usati nel Galaxy Tab Active5 standard».

La conclusione è chiara: «Nel complesso, questo tablet rugged è stato progettato con attenzione e potrebbe essere un’ottima scelta anche per gli appassionati di outdoor in cerca di un dispositivo resistente e duraturo».

Il prezzo ufficiale del Galaxy Tab Active5 Pro è di 839 dollari, ma come sottolinea Notebookcheck, alcuni rivenditori online lo propongono già a cifre nettamente inferiori.