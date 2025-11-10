Il CEO di Nvidia afferma che la Cina vincerà la gara dell'IA - Jensen Huang invita meno "cinismo"

• Jensen Huang sostiene che la rapida crescita dell'IA in Cina sfida gli assunti consolidati sulla dominanza americana

• Le politiche restrittive sui chip rischiano di indebolire l'influenza dell'America nello sviluppo globale dell'IA

• L'ampio ecosistema di sviluppatori cinesi continua a progredire nonostante l'accesso limitato ai migliori hardware

Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha suscitato sorpresa dichiarando che "la Cina vincerà la gara dell'IA", poiché è solo nanosecondi indietro rispetto agli Stati Uniti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Sottolineando che la società potrebbe beneficiare di un po' meno "cinismo", Huang ha affermato che crede che gli USA debbano mantenere il proprio vantaggio competitivo e coinvolgere l'ampia base di sviluppatori cinesi, poiché escluderli potrebbe creare conseguenze a lungo termine per l'adozione globale dell'IA.

"È vitale che l'America vinca correndo avanti e conquistando sviluppatori in tutto il mondo", ha detto il CEO di Nvidia Jensen Huang su X.

Stati Uniti vs Cina nella gara dell'IA

Nvidia ha affrontato restrizioni in Cina a causa delle politiche governative, impedendo la vendita dei suoi ultimi processori, centrali per strumenti di IA e applicazioni, essenziali per la ricerca, distribuzione e scalabilità dei carichi di lavoro dell'IA.

Huang ha suggerito che limitare l'accesso cinese può inadvertentemente rallentare la diffusione della tecnologia americana, anche se i responsabili politici si concentrano sulla sicurezza nazionale.

L'hardware rimane centrale per la supremazia dell'IA, poiché le prestazioni della CPU e gli acceleratori specializzati danno ai data center la capacità di elaborare le vaste informazioni necessarie per addestrare grandi modelli di IA.

Huang ha sottolineato che mantenere una posizione di primo piano nell'IA richiede non solo chip avanzati ma anche l'adozione diffusa di strumenti costruiti sulla tecnologia americana.

I data center equipaggiati con questi processori supportano la sperimentazione globale, e l'esclusione dalla Cina rischia di creare sistemi paralleli al di fuori dell'influenza statunitense.

Le decisioni sulla politica governativa riguardanti le esportazioni di chip sono anche centrali in questo dibattito, con il presidente Trump che ha dichiarato che i più avanzati chip Blackwell di Nvidia dovrebbero essere riservati agli utenti americani, con la Cina che ha interazioni limitate.

Huang ha avvertito che le politiche eccessivamente restrittive potrebbero ostacolare l'influenza americana, poiché gli sviluppatori cinesi continuano a innovare all'interno del loro ecosistema.

Gli Stati Uniti continuano a mantenere la leadership tecnologica, ma la base di sviluppatori in rapida crescita della Cina e le crescenti capacità di IA rendono la gara globale altamente competitiva.

"Vogliamo che l'America vinca questa gara dell'IA. Nessun dubbio al riguardo", ha detto Huang durante una recente conferenza per sviluppatori Nvidia.

"Vogliamo che il mondo sia costruito sullo stack tecnologico americano. Assolutamente il caso. Ma abbiamo anche bisogno di essere in Cina per vincere i loro sviluppatori. Una politica che causa all'America di perdere metà degli sviluppatori di IA del mondo non è vantaggiosa a lungo termine, ci fa più male", ha aggiunto.

Via Financial Times