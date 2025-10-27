Il CEO di Microsoft Satya Nadella ottiene un importante aumento - ma la crescente attenzione all'IA sarà sufficiente a pagare i conti?

La creazione di ricchezza di Microsoft favorisce sempre più gli azionisti rispetto alla sua forza lavoro in diminuzione

Gli investimenti nell'IA generano entrate record anche se la sicurezza del lavoro diminuisce in tutte le divisioni

Il successo di Microsoft ora si basa fortemente sull'economia incerta dell'intelligenza artificiale

Microsoft ha confermato che il CEO Satya Nadella riceverà un compenso totale del valore di 96,5 milioni di dollari per l'anno fiscale 2025, segnando un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. Il pacchetto include uno stipendio base di 2,5 milioni di dollari e 84 milioni di dollari in azioni, con la maggior parte della sua retribuzione legata alle prestazioni piuttosto che all'anzianità.

L'azienda ha spiegato che il compenso azionario di Nadella viene erogato "esclusivamente attraverso premi azionari legati alle prestazioni e alla creazione di valore a lungo termine" e non a ricompense basate sul tempo.

La crescita dell'IA incontra la pressione finanziaria

Microsoft afferma che questa struttura è pensata per "incoraggiare la sua continua leadership e promuovere una crescita aziendale sostenibile e il valore per gli azionisti". Il consiglio ha giustificato l'aumento indicando le forti prestazioni finanziarie di Microsoft sotto la sua guida, con ricavi triplicati e utile netto quadruplicato dal 2014. I risultati dell'azienda per l'anno fiscale terminato il 30 giugno 2025 riflettono questa traiettoria.

Microsoft ha riportato ricavi di 281,7 miliardi di dollari e un profitto netto di 101,8 miliardi di dollari, con i suoi servizi di cloud storage e IA che hanno guidato l'impennata.

I ricavi di Azure hanno superato i 75 miliardi di dollari, crescendo del 34% anno su anno, mentre l'azienda ha dichiarato di operare ora "70 regioni operative e oltre 400 data center" in tutto il mondo.

Tuttavia, dietro queste cifre si nasconde una domanda crescente: la crescente attenzione dell'azienda sugli strumenti di IA può continuare a finanziare i suoi enormi pacchetti di compensazione?

Solo pochi mesi prima dell'annuncio della retribuzione, l'azienda ha eliminato fino a 9.000 posti di lavoro, lasciando i dipendenti rimanenti con uno stipendio medio annuo di 200.972 dollari.

