Il CEO di Google annuncia il licenziamento del 10% dei manager

Secondo recenti indiscrezioni, Google starebbe pianificando un taglio del 10% nei ruoli dirigenziali, compresi manager, direttori e vicepresidenti. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e ottimizzare i costi di gestione.

L'annuncio arriva dopo un anno complesso per l'azienda. Nonostante i licenziamenti non siano stati così massicci come i 13.000 del 2023, centinaia di dipendenti hanno comunque perso il lavoro nel 2024, con 1.000 posizioni tagliate a inizio anno e altri 300 licenziamenti a maggio.

Il CEO Sundar Pichai ha recentemente condiviso con i dipendenti che la riorganizzazione mira a semplificare la struttura aziendale, riducendo il numero di livelli gerarchici per migliorare agilità e produttività.

Google licenzia i propri manager

Secondo fonti interne, Google ha eliminato alcuni ruoli manageriali e trasformato altri in posizioni non dirigenziali, una strategia tipica per snellire la struttura organizzativa e aumentare l'efficienza. Questo fa parte di un più ampio obiettivo fissato dal CEO Sundar Pichai, che nel 2022 ha dichiarato di voler rendere l'azienda più efficiente del 20%.

I licenziamenti, che includono una significativa riduzione di 12.000 posti di lavoro in un unico ciclo, rappresentano uno sforzo per raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, l'azienda si trova ad affrontare sfide significative, sia interne che esterne. L'ascesa di OpenAI con ChatGPT ha messo a dura prova la posizione di Google nel settore dell'intelligenza artificiale, mentre la sua leadership nel mercato della ricerca è sotto il controllo delle autorità regolatorie.

Queste difficoltà, combinate con una maggiore concorrenza e regolamentazioni più stringenti, spingono Google a cercare nuove soluzioni per mantenere la sua posizione di rilievo. Al momento, l'azienda non ha commentato ufficialmente questa nuova serie di tagli ai ruoli manageriali o le sue implicazioni a lungo termine.