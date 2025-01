IA ombra: il rischio nascosto per la cybersecurity e come affrontarlo

L'intelligenza artificiale generativa rappresenta una delle tecnologie più rivoluzionarie degli ultimi decenni, paragonabile all'impatto sociale ed economico avuto da Internet. A soli due anni dal debutto del Large Language Model più noto, ChatGPT, questi strumenti hanno trasformato profondamente e in modo irreversibile il nostro modo di accedere alle informazioni, produrre contenuti e analizzare i dati.

La rapida evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale ha creato sfide significative per molte organizzazioni, spesso impreparate a regolamentare, gestire e controllare l'adozione della GenAI. Questo contesto ha favorito la diffusione della cosiddetta "Shadow AI", ovvero l'utilizzo non dichiarato di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei dipendenti. Secondo i dati forniti da Microsoft, il 78% dei lavoratori della conoscenza impiega regolarmente strumenti di intelligenza artificiale per svolgere le proprie mansioni, ma il 52% di loro non informa i propri datori di lavoro. Questa situazione espone le aziende a rischi significativi, tra cui potenziali violazioni dei dati, mancato rispetto delle normative e minacce alla sicurezza.

Per affrontare efficacemente queste sfide, le imprese devono adottare un approccio integrato. Ciò include l'implementazione di solidi meccanismi di governance, una comunicazione trasparente e la capacità di monitorare e gestire con flessibilità gli strumenti di intelligenza artificiale. Il tutto deve avvenire senza compromettere l'autonomia e la creatività dei dipendenti, elementi fondamentali per mantenere un ambiente lavorativo innovativo e produttivo.

La fiducia è fondamentale e va in entrambe le direzioni

I dipendenti ricorreranno agli strumenti di intelligenza artificiale generativa, indipendentemente dal fatto che i loro superiori ne approvino o vietino l'uso. Infatti, l'imposizione di divieti assoluti o di restrizioni eccessivamente rigide potrebbe persino aggravare il problema della cosiddetta "IA ombra". Uno studio recente evidenzia che il 46% dei lavoratori non rinuncerebbe a questi strumenti, nemmeno di fronte a un divieto formale.

L'intelligenza artificiale è una tecnologia estremamente accessibile e offre enormi potenziali per migliorare l'efficienza operativa e colmare lacune di competenze. Negare ai dipendenti l'accesso a questi strumenti, senza una motivazione valida e ben argomentata, rischia di alienarli e di ostacolare la loro produttività. Gli strumenti di GenAI rappresentano una risorsa immediata e potente per chiunque abbia necessità di ottimizzare il proprio lavoro, e i datori di lavoro non possono ignorare questa realtà.

Per affrontare questo scenario, il primo passo per le aziende è stabilire linee guida chiare e ben definite su come utilizzare in modo appropriato la GenAI nell'ambito professionale. È fondamentale delineare i contesti in cui tali strumenti possono essere utili e quelli in cui è necessario limitarne l'uso.

Un elemento cruciale è l’implementazione di un programma formativo completo, mirato a istruire i dipendenti non solo sull’aspetto tecnico, ma anche sui potenziali rischi connessi all’uso dell’intelligenza artificiale. La formazione dovrebbe includere argomenti come la gestione della privacy, la protezione della proprietà intellettuale e la conformità alle normative esistenti, come il GDPR. Una chiara spiegazione di questi aspetti aiuterà a far comprendere l'importanza delle eventuali restrizioni, riducendo la percezione di severità e ottenendo una maggiore adesione da parte del personale.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Delineare i casi d'uso

Definire con chiarezza i casi in cui l’intelligenza artificiale può essere applicata all'interno di un’organizzazione è essenziale. Questo approccio non solo serve a indicare ai dipendenti cosa evitare nell'uso dell'IA, ma offre anche indicazioni concrete su come sfruttarla al meglio. Uno studio recente evidenzia che il 20% dei lavoratori non utilizza strumenti di IA semplicemente perché non sa come farlo.

Fornendo la formazione necessaria e aumentando la consapevolezza sulle potenzialità di questi strumenti, le organizzazioni possono ridurre il rischio di esperimenti mal gestiti che potrebbero esporle a vulnerabilità. Al tempo stesso, possono massimizzare i benefici in termini di efficienza e produttività che l’IA può offrire.

È altrettanto importante definire chiaramente quali strumenti di IA siano approvati per l’uso aziendale. Le esigenze possono variare tra reparti e flussi di lavoro, rendendo fondamentale adottare una strategia di governance flessibile che tenga conto delle specificità di ciascun contesto operativo.

Dopo aver identificato i casi d’uso, è indispensabile misurare accuratamente l’impatto dell’IA. Questo significa stabilire indicatori di riferimento che valutino come gli strumenti di IA vengano integrati nei processi quotidiani, monitorare i miglioramenti in termini di produttività e verificare l’allineamento con gli obiettivi strategici dell’azienda. Definendo metriche precise per valutare il successo, le organizzazioni possono garantire un uso efficace dell’IA, ottimizzandone il valore senza perdere di vista le loro priorità aziendali.

Affrontare la BYO-AI

Uno dei principali motivi per cui l'IA ombra si diffonde rapidamente è la possibilità per i dipendenti di bypassare i reparti IT e adottare strumenti di IA non autorizzati. La natura decentralizzata e facile da integrare di molte piattaforme consente infatti ai lavoratori di incorporare queste tecnologie nelle loro attività quotidiane, generando una proliferazione di strumenti non conformi alle politiche aziendali o agli standard di sicurezza.

Una soluzione efficace a questo problema è una gestione strategica e flessibile delle API. Attraverso una robusta gestione delle API, le aziende possono controllare come gli strumenti di IA, sia interni che esterni, vengono integrati nei sistemi aziendali. Dal punto di vista della sicurezza, questa gestione permette di regolare l'accesso ai dati, monitorare le interazioni tra i sistemi e garantire che gli strumenti di IA accedano solo alle informazioni appropriate, in modo controllato e sicuro.

È fondamentale, però, evitare approcci che sfocino in una sorveglianza eccessiva sul luogo di lavoro, come il monitoraggio dettagliato di input e output degli strumenti approvati. Questo tipo di controllo potrebbe incentivare i dipendenti a continuare ad adottare strumenti non autorizzati, rendendo vani gli sforzi di regolamentazione.

Un compromesso efficace può essere rappresentato dalla configurazione di avvisi mirati per prevenire fughe accidentali di informazioni sensibili. Gli strumenti di IA, ad esempio, possono essere programmati per riconoscere l'inserimento o l'elaborazione impropria di dati personali, finanziari o altre informazioni riservate. Notifiche in tempo reale possono intervenire per identificare e mitigare potenziali violazioni prima che diventino incidenti di sicurezza rilevanti.

Una strategia API ben strutturata offre ai dipendenti la libertà di utilizzare strumenti GenAI in modo produttivo, proteggendo al contempo i dati e garantendo il rispetto delle politiche aziendali. Questo equilibrio consente di promuovere l'innovazione e migliorare la produttività senza compromettere la sicurezza o il controllo.

Trovare il giusto equilibrio

Definendo una governance chiara con casi d'uso ben delineati, implementando una gestione delle API flessibile per garantire un'integrazione fluida e monitorando costantemente l'impiego dell'IA per identificare eventuali rischi di sicurezza o non conformità, le organizzazioni possono raggiungere un equilibrio ottimale tra efficienza operativa e tutela dei dati. Questo approccio permette di sfruttare appieno il potenziale della GenAI, minimizzando i pericoli legati all'uso improprio o non autorizzato degli strumenti, e garantendo al tempo stesso un utilizzo sicuro e strategico che massimizzi il valore e il ritorno sugli investimenti.