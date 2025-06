La Cina ha annunciato una nuova mossa strategica per rafforzare la propria indipendenza tecnologica: la fusione tra Hygon e Sugon, due nomi chiave del settore semiconduttori, darà vita a un attore integrato nel campo del supercalcolo. L’obiettivo è chiaro: competere con i giganti statunitensi come Intel, AMD e Nvidia.

Dal punto di vista tecnico, la fusione punta su soluzioni avanzate come SMT4, una tecnologia di multithreading per core che finora solo IBM ha implementato su larga scala. Le basi di Hygon risalgono all’accordo con AMD del 2016, che le ha permesso di sviluppare processori Dhyana sulla base dell’architettura Zen 1. Anche se più modesti rispetto agli EPYC, questi chip hanno trovato impiego in Cina, con il supporto di sviluppatori Linux e aziende come Tencent.

Una forza integrata nel supercalcolo

Sugon ha integrato i Dhyana in diversi sistemi, tra cui un supercomputer che in passato è entrato nella TOP500. Tuttavia, entrambi i brand sono presenti nella Entity List statunitense, che limita l’accesso a tecnologie americane fondamentali.

Nonostante la portata della fusione, il nuovo colosso dovrà affrontare enormi sfide per raggiungere le prestazioni delle CPU top di gamma occidentali, come Threadripper di AMD o Xeon di Intel. Il suo reale impatto sul mercato globale rimane ancora tutto da dimostrare.

