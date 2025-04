HP paga 4 milioni di dollari per pubblicità ingannevole su PC e accessori

HP ha accettato di versare 4 milioni di dollari per chiudere una causa legale legata ad accuse di pubblicità ingannevole sul proprio sito ufficiale, in merito alla vendita di computer e periferiche.

La causa, avviata nell’ottobre 2021, ha ricevuto l’approvazione preliminare da parte di un giudice federale statunitense all’inizio del mese. Secondo l'accusa, HP avrebbe mostrato sul proprio sito prezzi di listino falsati per alcuni prodotti, tra cui PC, mouse e tastiere, facendo sembrare gli sconti molto più vantaggiosi rispetto alla realtà.

Prezzi ingannevoli

Secondo quanto emerso dalla causa, HP avrebbe utilizzato prezzi barrati sui prodotti in offerta per farli sembrare più scontati di quanto fossero in realtà, con alcuni articoli che non erano mai stati venduti al presunto prezzo pieno.

Il pagamento di 4 milioni di dollari servirà a coprire i rimborsi ai membri del “Settlement Class”, le spese approvate dal tribunale per l’amministrazione dell’accordo, le eventuali ricompense ai rappresentanti della classe e gli onorari legali. Eventuali fondi residui saranno redistribuiti tra i clienti che avranno presentato richieste valide e incassato gli assegni.

La causa si applica a tutti i clienti che hanno acquistato desktop, laptop, mouse o tastiere HP pubblicizzati come in sconto per oltre il 75% del tempo tra il 5 giugno 2021 e il 28 ottobre 2024. Un esempio citato riguarda un PC HP All-in-One venduto a 899,99 dollari con uno sconto apparente di 100 dollari, quando in realtà quel prezzo era stato già applicato regolarmente per mesi.

Tra i modelli coinvolti figurano diverse famiglie di prodotti come HP Spectre, Chromebook, Envy, Pavilion e Omen. Sebbene HP abbia accettato l’accordo, non ha formalmente ammesso alcuna colpa. HP non ha rilasciato commenti in risposta alle richieste di dichiarazioni da parte di TechRadar Pro.

Via Ars Technica