Hisense propone un monitor 4K da 100 pollici a un prezzo davvero sbalorditivo

Qualche settimana fa Hisense, noto produttore di TV a livello globale, ha presentato il BM66D, un display da 100 pollici con risoluzione 4K pensato principalmente per la segnaletica digitale.

Pur non essendo tra gli schermi più grandi della categoria, è quasi certamente il più conveniente: almeno due rivenditori statunitensi (B&H Photo Video e LEDSolutionsNY) lo vendono a soli 5.460 dollari con consegna gratuita (circa 5.400€). Il display, in teoria, è disponibile anche in Europa, nel Regno Unito e in Asia, anche se per ora non è possibile acquistarlo dall'Italia.



Tenete inoltre presente che, sebbene possa essere utilizzato come TV, è prima di tutto un monitor commerciale, dotato di tutte le funzioni che ci si aspetta di trovare in un display di grande formato ma progettato per quella che il reparto marketing di Hisense definisce "una comunicazione d'impatto in ambienti luminosi e ad alta richiesta, come i trasporti pubblici, la vendita al dettaglio ad alto volume e gli spazi aziendali di accoglienza e riunione".

Hisense BM66D è dotato di un pannello LCD VA Direct-LED progettato per funzionare 24 ore su 24, sette giorni su sette, con una durata prevista di 50.000 ore (periodo che corrisponde alla garanzia nominale). Ha una costruzione più solida rispetto alla sua controparte consumer e dispone di un set di maniglie che ne facilitano lo spostamento (pesa circa 60kg), oltra a un telaio in metallo.

Tra le altre caratteristiche troviamo una luminosità di 500 nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ricordiamo che non si tratta di un televisore che vuole stupire il pubblico con prestazioni estreme, quindi il contrasto tipico, la presenza di un rivestimento antiriflesso e il tempo di risposta riflettono questo aspetto.

Per gestire al meglio i contenuti visualizzati sul pannello digitale, sono disponibili una porta RS232 e un mini computer basato su Android con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria a bordo abbinato al sistema di gestione dei contenuti (CMS) di Hisense, VisionInfo. Si tratta di un software gratuito per la segnaletica digitale basato su cloud che Hisense descrive come flessibile, economico e infinitamente scalabile.



Tra l'altro è presente un supporto VESA (ma non uno stand), numerosi ingressi (due HDMI 2.0, due USB 2.0 e una porta LAN) e la connettività wireless Wi-Fi 5 che consente la condivisione wireless dello schermo. È anche il più grande display che conosciamo dotato di DisplayPort 1.2a.

A bordo troviamo anche una porta HDMI 2.0 Out che consente di collegare un display secondario, magari un altro BM66D, per visualizzare lo stesso contenuto su più schermi.