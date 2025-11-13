Google Private AI Compute permetterà di eseguire in sicurezza anche i modelli di IA più potenti sul tuo smartphone

Private AI Compute è progettata per gestire i modelli Gemini sul tuo smartphone.

Magic Cue del Pixel 10 potrebbe essere la prima funzionalità a trarne beneficio.

Google punta a trasparenza e responsabilità.

Google ha lanciato Private AI Compute, la sua piattaforma di elaborazione IA basata su cloud, con l'obiettivo di gestire i carichi di lavoro più pesanti a distanza dal dispositivo (off-device).

Private AI Compute garantirà l'accesso a funzionalità IA avanzate senza doversi limitare all'elaborazione on-device: la componente cloud, infatti, sarà dotata di robuste protezioni per la privacy dei dati.

In un post sul blog aziendale, Jay Yagnik, vicepresidente per l'Innovazione e la Ricerca in IA, ha spiegato che i dati elaborati tramite Private AI Compute saranno disponibili solo per l'utente, escludendo persino Google stessa.

Google Private AI Compute cloud

«Il progresso [dell'IA] in termini di capacità richiede un ragionamento avanzato e una potenza di calcolo che talvolta va oltre ciò che è possibile con l'elaborazione sul dispositivo», ha spiegato Yagnik.

Google afferma che Private AI Compute sblocca la piena velocità e potenza dei modelli Gemini, un risultato che sarebbe ottenibile on-device solo tramite l'impiego di chip molto costosi. Google aggiunge che i modelli elaborano i dati all'interno di uno «spazio protetto e specializzato».

Le tecnologie di base includono le [Tensor Processing Units (TPU)](URL mancante per il link a TPU) proprietarie di Google per la potenza di calcolo e le Titanium Intelligence Enclaves (TIE) per la gestione della privacy e della sicurezza.

Un esempio lampante dei benefici offerti da Private AI Compute è la funzionalità [Magic Cue](URL mancante per il link a Magic Cue) del Pixel 10, che genera suggerimenti contestualmente pertinenti come le app che si potrebbero voler aprire e le azioni da intraprendere.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

In modo analogo, la [Private Cloud Compute (PCC)](URL mancante per il link a Private Cloud Compute) di Apple, annunciata a metà 2024, estende il livello di privacy on-device al cloud. Similmente all'approccio di Google per un cloud sicuro, Apple impiega il proprio silicio proprietario, la Secure Enclave e il Secure Boot.

«Questo è solo l'inizio», ha spiegato Yagnik, suggerendo che il prodotto potrebbe essere ancora in fase di sviluppo e destinato a migliorare.

L'[informativa tecnica di Google su Private AI Compute rivela piani per un programma di bug bounty al fine di rafforzare la responsabilità, oltre a maggiori opzioni per gli sviluppatori di sicurezza per ispezionare il codice e verificare l'attestazione remota.