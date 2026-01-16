Google Meet può ora rilevare automaticamente quando ti trovi in una sala conferenze

I dispositivi iOS e Android rileveranno i suoni a ultrasuoni per capire se si trovano in una sala riunioni

La Modalità Companion apparirà come l'opzione preferita per partecipare

Sarà anche più semplice condividere l'audio durante le chiamate

Google Meet è stato aggiornato per rilevare automaticamente le sale riunioni, rendendo la Modalità Companion il metodo di accesso prioritario per ridurre l'eco e il feedback audio causati da più microfoni attivi nelle vicinanze.

Grazie a questo rilevamento delle sale riunioni, Google Meet registrerà automaticamente la presenza degli utenti alla chiamata in questione, consentendo agli amministratori di monitorare i partecipanti.

La funzione è disponibile sui dispositivi Android e iOS, risultando ideale per i dispositivi secondari, e supporta sia l'app Meet che l'app Gmail.

Google Meet rende più semplice partecipare tramite la Modalità Companion

Il sistema funziona quando il dispositivo principale o l'hardware per videoconferenze in una sala riunioni emette un suono a ultrasuoni impercettibile all'orecchio umano. I dispositivi compatibili sono in grado di rilevarlo e sanno di dover proporre per impostazione predefinita l'opzione Modalità Companion, oltre a registrare la tua presenza.

"Per registrare automaticamente la tua presenza, la 'sala d'attesa' (green room) utilizza il microfono del tuo telefono o tablet per rilevare un segnale a ultrasuoni proveniente dall'hardware della sala conferenze, snellendo il processo ed eliminando passaggi non necessari."

Gli amministratori possono abilitare o disabilitare questo rilevamento di prossimità a livello di singola stanza, ma Google non ha chiarito se gli utenti finali possano scegliere di non utilizzare la funzione.

La registrazione automatica nelle sale con supporto alla Modalità Companion ha già iniziato a essere distribuita a tutti gli utenti Google Workspace, inclusi i titolari di account individuali, anche se alcuni domini potrebbero riceverla più lentamente di altri.

Inoltre, per le occasioni in cui è necessario condividere l'audio, Google ha reso più semplice la condivisione diretta da app multimediali di terze parti quando si utilizza Chrome su desktop, per ridurre ulteriormente le possibilità di sentire echi. Ora disponibile per tutti gli utenti, Google ha ammesso che questa funzione, mancante da tempo, era "fortemente richiesta" dai suoi utenti.