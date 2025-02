Google lancia Career Dreamer, l’IA che aiuta a trovare il lavoro ideale

Google sta testando Career Dreamer, un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è analizzare le competenze e le esperienze dell’utente per suggerire opportunità di lavoro compatibili.

L’AI può anche generare un Career Identity Statement personalizzato, un profilo sintetico che aiuta a presentarsi meglio ai datori di lavoro.

Google sta testando un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a scoprire percorsi di carriera ideali e adatti alle loro esperienze, formazione, competenze e interessi.

Definito come un “esperimento”, la fondatrice di Grow with Google, Lisa Gevelber, ha spiegato che Career Dreamer trasforma semplici domande in consigli personalizzati per l’orientamento professionale.

L’iniziativa arriva in un contesto in cui, secondo una ricerca del World Economic Forum, un lavoratore medio cambierà lavoro 12 volte nella propria vita, mentre per la Gen Z si prevede un aumento fino a 18 occupazioni in sei diversi settori.

Google testa il Career Dreamer basato sull'intelligenza artificiale

Gevelber ha scritto: "Più il tuo percorso di carriera è atipico, più può essere difficile trasformare le esperienze passate in un racconto coerente o capire quali lavori si allineano alle tue competenze e punti di forza."

Career Dreamer è pensato per aiutare gli utenti a identificare le proprie capacità e talenti, suggerendo opportunità lavorative in linea con il loro profilo.

Uno degli aspetti più interessanti dello strumento è il Career Identity Statement, un riepilogo sintetico del valore e delle competenze di un lavoratore, che può essere utilizzato nelle biografie professionali o nei curriculum.

Dopo aver ottenuto queste informazioni e una direzione più chiara, gli utenti possono utilizzare Gemini per ricevere supporto nella stesura di documenti di candidatura, come lettere di presentazione o CV.

A differenza di LinkedIn o Indeed, che hanno già integrato strumenti di intelligenza artificiale per il recruiting, Career Dreamer non collega direttamente i candidati alle offerte di lavoro. L'obiettivo di Google è concentrarsi sulla fase esplorativa della carriera, semplificando il percorso di orientamento piuttosto che il processo di candidatura.

Il servizio è particolarmente utile per studenti, neolaureati, chi vuole cambiare carriera o chi è rimasto fuori dal mercato del lavoro per un periodo di tempo, inclusi veterani e persone in transizione professionale.

Se volete provarlo, vi basterà cliccare su questo link: grow.google/careerdreamer.