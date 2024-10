Google Chrome: le aziende possono ora creare il proprio negozio di estensioni

Google ha recentemente annunciato l'arrivo di un Enterprise Web Store dedicato alle estensioni del browser, specificamente progettato per le aziende che utilizzano Chrome e ChromeOS. Questo store sarà disponibile in anteprima nel 2024 e consentirà alle aziende di selezionare un insieme di estensioni approvate da esporre ai propri dipendenti.

L'obiettivo è standardizzare l'uso delle estensioni all'interno delle organizzazioni, contribuendo così a ridurre i rischi per la sicurezza. Le aziende potranno bloccare l'accesso a estensioni non verificate o potenzialmente dannose, proteggendo i dati sensibili e riservati da possibili compromissioni. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un ambiente di lavoro più sicuro e controllato.

Negozi di estensioni per Chrome

Dietro le quinte, il nuovo Enterprise Web Store di Google non solo presenterà estensioni approvate, ma includerà anche strumenti per le operazioni di sicurezza (SecOps). Questi strumenti forniranno telemetria in tempo reale e un punteggio di rischio, dando agli amministratori IT informazioni dettagliate sull'uso delle estensioni e sulle potenziali minacce.

Inoltre, Google ha introdotto miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale per Chrome Enterprise e ChromeOS. Tra queste novità ci sono funzionalità come "Aiutami a leggere", che riassume i documenti; "Welcome Recap", che aiuta gli utenti a riprendere il lavoro da dove lo avevano lasciato; e "Live Translate", che offre traduzione audio in tempo reale.

Sul fronte della sicurezza, Google ha annunciato nuove funzionalità come i criteri per il controllo del copia e incolla e la protezione degli screenshot, per garantire che i dati aziendali siano protetti da accessi non autorizzati. È stata introdotta anche una funzione di rollback per ChromeOS, che permette agli utenti di tornare a una versione precedente del sistema operativo senza perdere dati.

Mark Berschadski, Director for Product Management di Chrome Enterprise, e Naveen Viswanatha, Head of Product Management di ChromeOS, hanno sottolineato che "la protezione del browser è un passo fondamentale per proteggere l'organizzazione dalle minacce", aggiungendo che la sicurezza dei dispositivi fisici è altrettanto importante. Queste iniziative evidenziano l'impegno di Google nel creare un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo per le aziende.

Via BleepingComputer