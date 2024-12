Google Chat facilita il passaggio da Microsoft Teams con nuove funzioni

Google ha introdotto una nuova funzione che permette agli amministratori di Google Workspace di migrare le conversazioni dai canali di Microsoft Teams agli spazi di Google Chat. Questo aggiornamento è stato annunciato sul blog ufficiale di Google Workspace come parte di una strategia volta a semplificare la transizione delle aziende verso il proprio ecosistema di collaborazione online.

L'obiettivo è facilitare l'adozione di Google Chat, consentendo alle aziende di integrare senza interruzioni le conversazioni esistenti e riducendo al minimo i tempi di inattività durante il passaggio da Microsoft Teams. Questa mossa rappresenta un passo ulteriore nella competizione tra Google e Microsoft nel settore degli strumenti per la collaborazione aziendale.

La migrazione da team a chat è ora ancora più semplice

Google ha recentemente introdotto una funzione nel menu "Migrazione chat" di Google Chat, progettata per semplificare il trasferimento delle conversazioni dai canali di Microsoft Teams. Questa nuova opzione consente agli amministratori di Google Workspace di collegare gli account Microsoft e importare i dati, utilizzando mappe di migrazione e mappe di identità caricate come file CSV. È possibile anche impostare una data di inizio per selezionare i messaggi da trasferire.

Una funzionalità interessante è la migrazione delta, che permette di importare solo i messaggi aggiunti ai canali di Teams dopo una migrazione principale, evitando di duplicare contenuti già trasferiti. Inoltre, gli amministratori possono generare rapporti dettagliati per identificare eventuali problemi, come messaggi saltati o errori di trasferimento.

Per utilizzare questa funzione, è necessario avere privilegi di superamministratore su Google Workspace e di amministratore globale su Microsoft Teams, garantendo così un controllo accurato del processo.

Nonostante Google abbia annunciato la disponibilità generale della funzione per tutti gli utenti di Workspace, un’icona "Beta" visibile nell’interfaccia solleva dubbi sul fatto che il servizio sia completamente operativo o ancora in fase di test. Google non ha ancora fornito ulteriori dettagli al riguardo.

Questa iniziativa arriva mentre Microsoft affronta critiche per la sua integrazione di Teams in Microsoft 365, considerata da alcuni come un possibile ostacolo alla concorrenza. Per le aziende che necessitano di interoperabilità tra diverse piattaforme, Google aveva già annunciato il supporto per Mio, un servizio di terze parti che consente l'interazione tra Google Chat, Teams e Zoom. Questa soluzione potrebbe essere un'opzione utile per aziende che operano su più piattaforme.