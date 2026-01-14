Gigabyte lancia una scheda madre consumer con supporto a 256 GB di DDR5 in dual channel — ma potrebbe servirvi un rene per acquistare la memoria

La scheda madre Gigabyte Z890 AORUS è in grado di supportare 256 GB di memoria DDR5-7200

La scheda madre richiede due moduli CQDIMM da 128 GB invece di quattro banchi più piccoli

Il BIOS ottimizzato e il design della scheda madre garantiscono la stabilità a frequenze di memoria estreme

Gigabyte ha presentato al CES 2026 la scheda madre Z890 AORUS Tachyon ICE CQDIMM Edition, rivolta al mercato consumer ad alte prestazioni.

La scheda madre si affida a due soli slot DIMM invece dei tradizionali quattro; una scelta che richiede l'installazione dei più costosi moduli da 128 GB per raggiungere la capacità totale di 256 GB di memoria.

L'innovazione si concentra sull'hardware CQDIMM abbinato a un'ottimizzazione mirata del BIOS.

Tecnologia CQDIMM

La circuiteria della scheda madre riduce il carico sui canali di memoria, migliorando l'integrità del segnale e supportando un funzionamento stabile alla massima capacità.

L'architettura del BIOS gestisce timing, voltaggi e sincronizzazione del segnale, consentendo frequenze DDR5-7200 anche con moduli ad alta capacità.

Queste ottimizzazioni di hardware e firmware superano i compromessi storici tra capacità, frequenza e stabilità che hanno finora limitato le memorie DDR5 di classe consumer.

Utilizzando due moduli CQDIMM da 128 GB invece di quattro CUDIMM da 64 GB, la scheda madre raggiunge i 256 GB a DDR5-7200 senza compromettere le prestazioni.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Le configurazioni tradizionali richiedono quattro moduli, il che costringe a ridurre le frequenze a DDR5-4400 a causa dei vincoli elettrici e di segnale.

L'approccio di Gigabyte snellisce il layout del sistema, riduce il carico sui canali e permette frequenze stabili più elevate a capacità estreme.

I test professionali, inclusa la verifica con CPU-Z, confermano che la scheda madre si avvia e opera in modo affidabile in queste condizioni, segnando un traguardo per l'industria delle piattaforme consumer.

Gigabyte ha stretto partnership con i principali produttori di memorie, tra cui Adata, Kingston e TeamGroup, per sviluppare congiuntamente moduli CQDIMM compatibili.

Queste collaborazioni mirano a garantire la massima compatibilità e prestazioni all'interno del crescente ecosistema di memorie ad alta capacità e alta frequenza.

Grazie a queste partnership, la tecnologia CQDIMM raggiunge frequenze e stabilità superiori, rispondendo alle esigenze del computing AI, della creazione di contenuti e di altri carichi di lavoro ad alta intensità di dati.

Non è ancora noto il prezzo di vendita della scheda madre Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE CQDIMM Edition.

Tuttavia, è probabile che avrà un costo molto elevato data la configurazione di memoria richiesta: attualmente, i moduli DDR5 da 64 GB sono venduti a circa 10 dollari per GB, quindi i banchi da 128 GB potrebbero costare molto di più.

Ciò significa che due moduli da 128 GB potrebbero arrivare a costare circa 5.000 dollari solo per la RAM.

Considerando il potenziale costo di questo dispositivo, alcuni osservatori notano che potrebbe avere più senso acquistare un sistema Threadripper Pro e popolarlo con moduli da 64 GB più economici per raggiungere la stessa capacità totale.