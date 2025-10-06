GenAI: il 93% dei CMO riporta ROI positivo, solo il 7% scettico
Chatbot e generazione di contenuti dominano, ma emergono nuovi casi d'uso
- • I team di marketing integrano GenAI nei flussi di lavoro quotidiani nonostante l'incertezza sulla sostenibilità
- • Gli strumenti AI favoriscono personalizzazione misurabile, accuratezza predittiva e risparmio di tempo
- • Il ROI riportato dall'adozione di GenAI cresce notevolmente nelle industrie di marketing globali
I team di marketing stanno adottando la tecnologia GenAI come strumento pratico piuttosto che come esperimento speculativo, nonostante alcuni report abbiano suggerito che quasi tutti i progetti pilota GenAI stavano fallendo.
Secondo un nuovo studio di SAS e Coleman Parkes, più di otto marketer su dieci a livello globale stanno utilizzando attivamente GenAI, con CMO e team di marketing che riportano un ROI chiaro del 93% e 83%, rispettivamente.
L'uso di GenAI da parte dei marketer si è evoluto rapidamente nell'ultimo anno, ha rilevato lo studio, poiché chatbot e generazione di contenuti rimangono le applicazioni più comuni. Tuttavia, l'analisi delle tendenze e la mappatura del percorso del cliente stanno acquisendo maggiore rilevanza. Casi d'uso emergenti come l'implementazione di dati sintetici, l'esplorazione di modelli linguistici di piccole dimensioni e la sperimentazione con i gemelli digitali indicano che i team stanno testando i limiti della tecnologia. I marketer riportano benefici tangibili da GenAI, inclusa una personalizzazione migliorata per il 94% degli intervistati, efficienza nella gestione di grandi dataset per il 91% e risparmi in termini di tempo operativo e costi per il 90%. Guadagni in accuratezza predittiva, fedeltà dei clienti e vendite sono riportati da quasi nove intervistati su dieci.
Queste cifre suggeriscono che gli AI writer e altri strumenti AI stanno contribuendo a risultati misurabili.
Tuttavia, l'adozione dell'AI sul lavoro rivela una divisione sorprendente tra scettici che temono i rischi e realisti che abbracciano gli strumenti.
Sebbene l'entusiasmo sia evidente, le organizzazioni dovranno monitorare attentamente ROI, considerazioni etiche e l'integrazione di più strumenti AI.
Efosa has been writing about technology for over 7 years, initially driven by curiosity but now fueled by a strong passion for the field. He holds both a Master's and a PhD in sciences, which provided him with a solid foundation in analytical thinking. Efosa developed a keen interest in technology policy, specifically exploring the intersection of privacy, security, and politics. His research delves into how technological advancements influence regulatory frameworks and societal norms, particularly concerning data protection and cybersecurity. Upon joining TechRadar Pro, in addition to privacy and technology policy, he is also focused on B2B security products. Efosa can be contacted at this email: udinmwenefosa@gmail.com