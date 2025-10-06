GenAI: il 93% dei CMO riporta ROI positivo, solo il 7% scettico

• I team di marketing integrano GenAI nei flussi di lavoro quotidiani nonostante l'incertezza sulla sostenibilità

• Gli strumenti AI favoriscono personalizzazione misurabile, accuratezza predittiva e risparmio di tempo

• Il ROI riportato dall'adozione di GenAI cresce notevolmente nelle industrie di marketing globali

I team di marketing stanno adottando la tecnologia GenAI come strumento pratico piuttosto che come esperimento speculativo, nonostante alcuni report abbiano suggerito che quasi tutti i progetti pilota GenAI stavano fallendo.

Secondo un nuovo studio di SAS e Coleman Parkes, più di otto marketer su dieci a livello globale stanno utilizzando attivamente GenAI, con CMO e team di marketing che riportano un ROI chiaro del 93% e 83%, rispettivamente.

L'uso di GenAI da parte dei marketer si è evoluto rapidamente nell'ultimo anno, ha rilevato lo studio, poiché chatbot e generazione di contenuti rimangono le applicazioni più comuni. Tuttavia, l'analisi delle tendenze e la mappatura del percorso del cliente stanno acquisendo maggiore rilevanza. Casi d'uso emergenti come l'implementazione di dati sintetici, l'esplorazione di modelli linguistici di piccole dimensioni e la sperimentazione con i gemelli digitali indicano che i team stanno testando i limiti della tecnologia. I marketer riportano benefici tangibili da GenAI, inclusa una personalizzazione migliorata per il 94% degli intervistati, efficienza nella gestione di grandi dataset per il 91% e risparmi in termini di tempo operativo e costi per il 90%. Guadagni in accuratezza predittiva, fedeltà dei clienti e vendite sono riportati da quasi nove intervistati su dieci.

Queste cifre suggeriscono che gli AI writer e altri strumenti AI stanno contribuendo a risultati misurabili.

Tuttavia, l'adozione dell'AI sul lavoro rivela una divisione sorprendente tra scettici che temono i rischi e realisti che abbracciano gli strumenti.

Sebbene l'entusiasmo sia evidente, le organizzazioni dovranno monitorare attentamente ROI, considerazioni etiche e l'integrazione di più strumenti AI.