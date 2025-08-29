Fujitsu e Nvidia insieme per il supercomputer IA più veloce di sempre

Il Giappone si sta preparando al lancio del suo prossimo supercomputer nazionale, chiamato FugakuNEXT, sviluppato grazie alla collaborazione tra Fujitsu, Nvidia e Riken.

Il sistema entrerà in funzione intorno al 2030 e avrà l’obiettivo di unire in un’unica piattaforma integrata sia la simulazione sia l’intelligenza artificiale.

Per la prima volta in un progetto di punta giapponese verranno utilizzate le GPU come acceleratori: Nvidia si occuperà dell’infrastruttura GPU, Fujitsu fornirà le CPU e curerà l’integrazione del sistema, mentre Riken sarà responsabile dello sviluppo di software e algoritmi.

Feynman GPU

Il risultato sarà una vera e propria piattaforma AI-HPC, pensata per la scienza, l’industria e la ricerca guidata dall’intelligenza artificiale.

Gli obiettivi prestazionali di FugakuNEXT sono estremamente ambiziosi: il sistema è progettato per superare i 600 EFLOPS di performance AI FP8, il che lo renderebbe il supercomputer AI più potente mai annunciato. Inoltre, dovrebbe garantire fino a 100 volte le prestazioni applicative di Fugaku, mantenendo però un consumo simile di circa 40 MW.

Secondo la roadmap a lungo termine di Nvidia, l’architettura Feynman GPU (intitolata al fisico teorico Richard Feynman) dovrebbe arrivare intorno al 2028 e potrebbe quindi avere un ruolo centrale nel progetto. Parallelamente, Fujitsu sta sviluppando un successore della sua CPU MONAKA, provvisoriamente chiamato MONAKA-X, che offrirà più core, capacità SIMD estese e il motore di calcolo matriciale di Arm per l’inferenza AI.

Combinando queste CPU con gli acceleratori Nvidia, FugakuNEXT sarà in grado di eseguire grandi simulazioni affiancate a carichi di lavoro AI particolarmente intensivi. Tuttavia, l’hardware non basterà da solo a raggiungere i traguardi previsti: il progetto si baserà anche su innovazioni come modelli surrogati, aritmetica a precisione mista e reti neurali guidate dalla fisica, così da massimizzare le prestazioni senza sacrificare l’accuratezza.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

«È un grande onore per Riken collaborare con Fujitsu e Nvidia nello sviluppo di FugakuNEXT», ha dichiarato Makoto Gonokami, presidente di Riken. «Fin dall’antichità, l’umanità ha costruito civiltà e società avanzate grazie alla scienza del calcolo. Oggi, l’avvento dell’IA, dei semiconduttori avanzati e dei computer quantistici sta portando a una trasformazione discontinua nella scienza computazionale».

Ian Buck, vicepresidente di Nvidia, ha aggiunto: «FugakuNEXT offrirà prestazioni a livello zettascale, con velocità applicative quasi 100 volte superiori – a parità di consumo energetico rispetto al suo predecessore – accelerando la ricerca, rafforzando la competitività industriale e promuovendo il progresso per il Giappone e per il mondo intero».