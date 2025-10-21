Fujitsu A77-K3: notebook 16 pollici con lettore DVD e Core i5

Fujitsu A77-K3 ha un'unità ottica e un processore Intel Core

L'ampio display e la costruzione solida dell'A77-K3 sono pensati per utenti che lavorano molte ore

Fujitsu dà priorità alla connettività e alla praticità rispetto alla corsa ai design ultra-sottili

Fujitsu ha annunciato una nuova generazione di notebook FMV, e un modello in particolare sembra determinato a resistere al passaggio dell'industria dai supporti fisici. Il FMV Note A77-K3 è un notebook da 16 pollici equipaggiato con processore Intel Core i5 di 13ª generazione - ma anche, sorprendentemente, con un lettore DVD. Questo lancio ricorda che i dischi ottici hanno ancora un ruolo, anche se la maggior parte dei migliori laptop dà priorità all'archiviazione cloud e allo streaming.

Un design che sfida le tendenze attuali

L'FMV Note A77-K3 fa parte della nuova serie FMV Note da 16 pollici di Fujitsu, che include anche i modelli A75-K3 e A53-K3. Sebbene l'A77-K3 rappresenti la configurazione di fascia alta, tutti e tre i modelli condividono un ampio schermo WUXGA con rapporto 16:10 e cornici sottili. L'inclusione di un'unità ottica nell'A77-K3 contrasta nettamente con l'attuale tendenza progettuale, in cui ogni componente meccanico viene rimosso per ridurre il peso. Internamente, l'A77-K3 utilizza 16GB di memoria DDR5 e un'unità a stato solido da 256GB, abbinati a un processore Intel Core i5-1335U. La gamma di connettività è particolarmente ampia. Fujitsu ha incluso USB4 e porte USB 3.2, uno slot SD full-size, uscita HDMI, una porta LAN Gigabit e supporto Wi-Fi 7. La webcam supporta il riconoscimento facciale Windows Hello e include una copertura fisica per la privacy, offrendo un livello di sicurezza e controllo raramente presente nei laptop datati con unità ottiche. Sebbene non possa ambire al titolo di migliore webcam, la combinazione di accesso biometrico e otturatore manuale riflette la continua attenzione di Fujitsu alla praticità. Il design della tastiera mantiene un layout tradizionale con tastierino numerico e pulsanti ad accesso rapido per funzioni di base come Internet e FMV Advisor. La scelta di Fujitsu di preservare l'unità DVD può essere vista come un servizio agli utenti che si affidano ancora ai dischi fisici per software o archiviazione dati. Fujitsu offre il laptop più leggero al mondo con soli 634 grammi, ma l'A77-K3 è tutt'altro che leggero con circa 1,9 chilogrammi. In un mercato dove il miglior laptop significa spesso il più portatile, l'A77-K3 si distingue proprio perché rifiuta quella definizione. Via My Navi (originariamente in giapponese)

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie esperte, recensioni e opinioni nei tuoi feed. Assicurati di cliccare sul pulsante Segui! Naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni e unboxing in formato video, e ricevere aggiornamenti regolari da noi anche su WhatsApp.

Potrebbe interessarti anche

Ecco i migliori monitor 4K sul mercato

Abbiamo anche elencato i migliori monitor portatili disponibili

Un designer ha creato una scrivania portatile aperta per trasportare il tuo MacBook Pro da 10.000 dollari