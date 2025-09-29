Prova a peggior scheda grafica del mondo, ma fallisce

• Il design grezzo della GPU mostrava glitch casuali ogni volta che il sistema tentava scritture in memoria• La iNapGPU ha faticato con il rumore ambientale da semplici cavi USB• Un contatore da 12MHz overcloccato a 20MHz causava instabilità costante

Un oscuro progetto su GitHub mostra come un appassionato di hardware ha cercato di costruire quella che ha definito la "seconda peggior scheda video al mondo", una scheda grafica in modalità testo utilizzando solo gate TTL.

Il suo obiettivo era superare la "peggior scheda video al mondo" di Ben Eater creando qualcosa di ancora meno pratico.

Un design minimale che ha comunque superato i limiti VGA

Nonostante l'uso deliberato di metodi rudimentali, non è riuscito a ridurre l'output al di sotto di una risoluzione VGA base.Le specifiche del progetto elencano un output VGA a 800 x 600 (in realtà SVGA) @60Hz, con una risoluzione accessibile di 400 x 300 in monocromatico.L'hardware è stato costruito con 21 circuiti integrati, inclusi contatori, porte NAND e una EPROM che funziona con una piccola SRAM.Trattando una EPROM da 1-Mbit come memoria a 1-bit, Leoneq poteva caricare fino a quattro set di caratteri da 255 caratteri ciascuno.Tuttavia, l'uso di buffer tri-state e una configurazione di contatori base ha portato ad artefatti visivi e scarsa stabilità.Anche usando una memoria a bassa capacità ed evitando un microcontrollore, il design non riusciva comunque a degradare sotto il livello VGA.Leoneq ha ammesso che il processo di assemblaggio era scomodo, basandosi su fili da 0,12mm su una protoboard piuttosto che su un circuito stampato.Ha descritto il risultato come terribile e ha avvertito altri di "usare fpga invece" per evitare frustrazioni simili.Il timer HSYNC era pilotato da un contatore a 12-bit valutato solo per 12MHz a 15V, tuttavia lo ha spinto a 20MHz per raddoppiare il pixel clock di Ben Eater.Ha confrontato solo gli "uni" delle uscite del contatore invece dei numeri completi, una scorciatoia che ha introdotto segnali ripetuti senza rompere il display.L'approccio non convenzionale ha mantenuto la scheda funzionale, ma ha anche rivelato errori di temporizzazione e output instabile.Questa non è mai stata una scheda grafica praticabile perché si verificavano glitch dell'immagine ogni volta che scriveva in memoria, poiché non poteva scrivere e leggere simultaneamente.Inoltre, il rumore ambientale, anche da un semplice cavo USB, distorceva il display.In aggiunta, i caratteri mancavano di chiarezza a causa delle limitazioni di potenza e tempo di lettura della ROM, mentre linee inspiegabili apparivano nello sfondo.Leoneq ha apertamente etichettato l'immagine come brutta e ha descritto l'intero sforzo come "un'enorme perdita di tempo."Sebbene il progetto abbia dimostrato che una raccolta grezza di porte TTL potrebbe generare un segnale VGA utilizzabile, mostra anche perché i progettisti moderni preferiscono la logica programmabile come gli FPGA.Il repository di Leoneq fornisce strumenti di conversione e codice di test per Arduino Mega, ma lo sforzo sembra più uno scherzo tecnico che un prodotto pratico.

Potrebbero interessarti anche