Dropbox contro il ritorno in ufficio: "È un mondo diverso, serve fiducia"

Il CEO di Dropbox, Drew Houston, ha criticato apertamente le aziende che impongono ai dipendenti il ritorno obbligatorio in ufficio, rinunciando al lavoro ibrido.

Durante un episodio del podcast Leadership Next di Fortune, Houston ha paragonato queste politiche RTO a tentativi fallimentari di rilanciare centri commerciali e cinema, sottolineando quanto siano ormai anacronistici.

"Possiamo evitare di essere così ottusi da costringere le persone a tornare in macchina tre giorni a settimana solo per partecipare alla stessa riunione su Zoom a cui avrebbero potuto partecipare da casa", ha dichiarato. "C’è un modo migliore di lavorare."

Verità o sorveglianza?

Dropbox è da tempo tra le aziende più favorevoli al lavoro ibrido, avendo introdotto già nel 2021 la regola del "90/10": i dipendenti potevano lavorare da remoto per la maggior parte dell’anno, partecipando soltanto a eventi in presenza per il restante 10%.

“Obbligare le persone a tornare in ufficio sarà probabilmente come cercare di farle tornare nei centri commerciali o nei cinema,” ha commentato il CEO Drew Houston. “Non c’è nulla di sbagliato in un cinema, ma il mondo è cambiato.”

Non è la prima volta che Houston difende con forza i vantaggi del lavoro a distanza. Già nel 2023 affermava che il lavoro remoto “ha dato alle aziende le chiavi per sbloccare il futuro del lavoro”. E aggiungeva: “Serve un nuovo contratto sociale: bisogna rinunciare al controllo. Ma se si dà fiducia alle persone e le si tratta da adulti, si comporteranno da adulti. Fiducia, non sorveglianza.”

Le dichiarazioni di Houston arrivano in un momento in cui molte grandi aziende tecnologiche stanno imponendo il ritorno obbligatorio in ufficio. Google, ad esempio, ha introdotto un modello ibrido più rigido, chiedendo ai dipendenti di presentarsi almeno tre volte a settimana, pena possibili sanzioni. Dell, invece, ha recentemente abolito il lavoro ibrido per chi abita a meno di un’ora dagli uffici, imponendo la presenza per tutti i cinque giorni lavorativi.

Via Business Insider