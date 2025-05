Dell rivoluziona il cloud privato con una piattaforma unificata e flessibile

Dell ha presentato una nuova piattaforma che consente ai clienti di creare cloud privati utilizzando stack VMware, Natanix o Red Hat, ma anziché trattarsi di un singolo cloud privato, si configura come un sistema unificato per la gestione di più ambienti cloud su infrastruttura Dell.

La gestione centralizzata permette ai clienti di amministrare deployment diversificati in modo semplificato. Sebbene i diversi cloud privati non possano condividere lo stesso nodo, possono comunque coesistere all'interno di una flotta comune di server e storage.

Dell ha inoltre sottolineato che, grazie all'utilizzo della nuova Dell Automation Platform, i clienti possono ridurre del 90% i passaggi necessari per implementare un cloud privato, con un conseguente notevole miglioramento in termini di efficienza operativa.

Dell presenta la nuova piattaforma unificata per cloud privati

La Dell Automation Platform è stata descritta come una "piattaforma software progettata per semplificare il modo in cui i clienti implementano e gestiscono soluzioni disaggregate, con onboarding sicuro e automatizzato (zero touch) e gestione centralizzata".

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, i nuovi ambienti possono essere configurati in appena 2,5 ore, con supporto sia per l’uso di licenze proprie (bring-your-own-license) che per le licenze fornite da Dell stessa.

In una prima fase sarà supportato esclusivamente VMware vSphere (ma non Cloud Foundation), mentre ulteriori template saranno introdotti nel corso dell’anno.

In un comunicato ufficiale, Dell ha affermato: "Le organizzazioni possono proteggere i propri investimenti grazie a un'infrastruttura riutilizzabile, semplificare le operazioni con una gestione completa del ciclo di vita e mantenere libertà di scelta grazie a un catalogo di blueprint validati."

Tra i primi utilizzatori, Nature Fresh Farms ha elogiato la piattaforma attraverso le parole del VP IT e Sicurezza, Keith Bradley: "La flessibilità di passare tra ecosistemi cloud e la possibilità di riutilizzare l'hardware rappresentano per noi un cambio di paradigma, perché ci permette di proteggere gli investimenti e rispondere rapidamente alle esigenze aziendali in evoluzione."

Arthur Lewis, presidente della divisione Infrastructure Solutions Group di Dell, ha aggiunto: "Il nostro approccio all'infrastruttura disaggregata consente ai clienti di costruire data center moderni, sicuri ed efficienti, trasformando i dati in intelligenza e la complessità in chiarezza."