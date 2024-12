Dell Pro Max 18 Plus: in arrivo il portatile professionale più potente?

Dell sembra pronta a rivoluzionare la sua offerta di workstation con una nuova serie, il Pro Max Plus, progettata per carichi di lavoro professionali ad alte prestazioni. Secondo informazioni trapelate, questa nuova linea dovrebbe essere presentata ufficialmente al CES 2025.

La gamma includerà due modelli principali: il Pro Max 18 Plus, con un ampio display da 18 pollici, e il più compatto Pro Max 16 Plus, dotato di uno schermo da 16 pollici ma con specifiche simili. Non è ancora chiaro se questa serie sostituirà la popolare linea Precision di Dell o se rappresenterà una nuova famiglia di dispositivi dedicati.

Questi nuovi laptop saranno alimentati dalle future CPU Intel Core Ultra 200HX Arrow Lake-HX, progettate per offrire elevate prestazioni nei contesti più esigenti. Per il comparto grafico, la serie sarà equipaggiata con GPU RTX 5000 per workstation di Nvidia, basate sull'architettura Ada. Tuttavia, i dettagli specifici sul modello esatto delle GPU non sono ancora stati confermati.

Dell punta chiaramente a soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano con applicazioni impegnative, come quelle per la grafica, l'editing video avanzato e i carichi di lavoro scientifici. Restano da chiarire ulteriori specifiche e dettagli sui prezzi, ma la presentazione ufficiale al CES potrebbe svelare tutte le caratteristiche di questa nuova proposta.

Sistema di raffreddamento a tre ventole

La nuova serie Dell Pro Max Plus, progettata per utenti professionali con esigenze di alte prestazioni, promette innovazioni significative sia sul fronte della potenza che della versatilità. Secondo le informazioni trapelate, i modelli Pro Max 18 Plus e Pro Max 16 Plus saranno dotati di specifiche di prim'ordine e debutteranno al CES 2025, con un lancio previsto a metà anno.

La versione da 18 pollici offrirà fino a 200 watt di potenza combinata CPU/GPU, mentre il modello da 16 pollici si fermerà a 170 watt. Questo segna un traguardo importante, in quanto sarebbe il primo laptop a combinare una potenza così elevata con processori Intel e GPU Nvidia di nuova generazione.

I due portatili supporteranno inoltre fino a 256 GB di memoria CAMM2. Per quanto riguarda l'archiviazione, il modello da 18 pollici potrà contenere fino a 16 TB di memoria grazie a quattro slot per SSD M.2, mentre la versione da 16 pollici offrirà fino a 12 TB con tre slot. Per gestire il calore generato da questi componenti, entrambi i dispositivi adotteranno un sistema di raffreddamento innovativo a tripla ventola, un'assoluta novità nel settore.

La serie Pro Max Plus sarà costruita con un corpo in lega di magnesio per ridurre il peso, e includerà una fotocamera da 8 MP e un display OLED avanzato. Le opzioni di connettività saranno altrettanto moderne, con supporto per Thunderbolt 5, WiFi 7, Bluetooth 5.4 e la possibilità di integrare la connettività WWAN 5G.

Un'altra caratteristica distintiva è il coperchio inferiore ad accesso rapido, che renderà più semplice la manutenzione e la sostituzione di componenti chiave come memoria, SSD e batteria.

I laptop Dell Pro Max 16 e 18 Plus saranno ufficialmente svelati al CES 2025, in programma per il 7 gennaio, e si prevede che il lancio avverrà nella metà dello stesso anno.