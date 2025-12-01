Dell: Adozione di Windows 11 troppo lenta, vendite di PC piatte per via di Windows 10

La migrazione a Windows 11 procede lentamente, con le aziende che continuano a fare affidamento su un parco hardware datato.

Dell prevede vendite di PC stazionarie, mentre la domanda di server evidenzia una crescita netta.

I prezzi delle memorie aumentano in modo significativo, dato che i produttori stanno spostando le risorse verso componenti focalizzati sull'Intelligenza Artificiale.

Dell avverte che il passaggio da Windows 10 a Windows 11 è ancora nettamente al di sotto delle aspettative.

Nell'ambito dei suoi ultimi risultati finanziari, l'azienda ha rivelato che l'attuale tasso di transizione è inferiore di dieci o dodici punti percentuali rispetto al ritmo osservato durante la dismissione del precedente sistema operativo.

Per questo motivo, Dell prevede vendite di PC stazionarie per il prossimo anno, nonostante circa 500 milioni di PC non possano eseguire Windows 11 a causa di limitazioni hardware.

Ciclo di aggiornamento lento in tutto il mercato PC

Molti di questi sistemi restano sufficientemente funzionali da spingere le organizzazioni a ritardarne la sostituzione, afferma Dell. Questa tendenza sembra toccare ogni segmento, dai desktop ai sistemi più compatti come i mini PC.

Dell ha riportato risultati più solidi dalle sue unità server e networking, con ordini per sistemi focalizzati sull'IA che hanno superato i dodici miliardi di dollari nell'ultimo trimestre.

I ricavi da server e networking sono aumentati del trentasette percento su base annua, con la domanda trainata da acquirenti che cercano hardware più denso per consolidare le infrastrutture obsolete.

L'azienda ha affermato che le maggiori esigenze di memoria e archiviazione stanno facendo lievitare i costi dei sistemi, proprio in un momento in cui i prezzi di RAM e NAND sono elevati a causa della priorità data dai produttori ai componenti per l'IA.

Dell prevede di affidarsi alle pratiche di gestione della catena di approvvigionamento sviluppate durante la pandemia e i recenti cambiamenti tariffari per limitare l'impatto di queste carenze.

Agli investitori ha comunicato che il suo modello operativo le consente di aggiustare i prezzi, modificare le configurazioni o indirizzare gli acquirenti verso prodotti alternativi a seconda delle condizioni di fornitura.

L'azienda ha registrato 27 miliardi di dollari di ricavi trimestrali, con un aumento annuale dell'11%, e ha dichiarato di aspettarsi ricavi per 31,5 miliardi di dollari nel prossimo trimestre e oltre 111 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2026.

Dell ha specificato che una gran parte di questa crescita deriverà probabilmente dalla sostituzione dei server, poiché molti clienti utilizzano ancora sistemi di quattordicesima generazione.

Gli attuali modelli di diciassettesima generazione sostituiranno diversi dispositivi datati, ciascuno con un prezzo di vendita più elevato a causa dell'espansione dei requisiti di memoria e archiviazione.

Nutanix, uno dei partner di Dell, ha riportato una crescita dei ricavi su base annua e una continua migrazione dei clienti che abbandonano VMware.

I suoi dirigenti hanno affermato che molti clienti richiedono flessibilità nell'allineare le tempistiche delle licenze con i piani di migrazione.

Hanno anche sottolineato che le attuali carenze di memoria potrebbero limitare gli sforzi di espansione, sebbene le future integrazioni con l'archiviazione esterna dovrebbero favorire un'adozione più ampia.

Dell sostiene di poter resistere alla domanda stazionaria di business laptop grazie alla sua forza nell'hardware aziendale (enterprise hardware).

Gli ordini per i server IA hanno raggiunto oltre 12 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, mentre i ricavi da server e networking sono saliti del 37%. Ciò suggerisce che la domanda di infrastruttura di calcolo (compute infrastructure) rimane forte anche se alcuni acquirenti mantengono i sistemi più vecchi.

La situazione dimostra che le aziende potrebbero dare priorità agli aggiornamenti delle infrastrutture piuttosto che alle transizioni del sistema operativo.

Le aziende sembrano essere prudenti riguardo alla sostituzione diffusa dei PC fino a quando le carenze di hardware e le pressioni sui costi non si attenueranno.

Via The Register

