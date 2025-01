Dark data: La minaccia invisibile per la sicurezza aziendale

Le grandi aziende si basano sui dati. Questa forza invisibile alimenta l'innovazione, guida le decisioni e conferisce un vantaggio competitivo. Dalla comprensione delle preferenze dei clienti all'ottimizzazione delle operazioni, i dati rappresentano la chiave per ottenere intuizioni in ogni settore di un'organizzazione.

Negli ultimi decenni, il luogo di lavoro è stato trasformato dalla digitalizzazione. Il lavoro intellettuale, che un tempo si svolgeva su carta, oggi esiste principalmente sotto forma di file digitali distribuiti in archivi e sistemi aziendali. Questa evoluzione ha dato alle imprese accesso a enormi quantità di informazioni, accelerando processi e consolidando posizioni di mercato.

Tuttavia, questa rivoluzione basata sui dati porta con sé una sfida meno visibile, ma altrettanto significativa, che molte organizzazioni stanno appena iniziando a riconoscere: i dark data. Gartner definisce questi dati come le informazioni raccolte, elaborate e archiviate dalle aziende durante le loro normali attività, ma che rimangono inutilizzate per altri scopi.

Cosa rende i dark data così insidiosi?

I dark data spesso includono la proprietà intellettuale e le informazioni riservate più delicate di un'azienda, trasformandoli in una potenziale bomba a orologeria per violazioni della sicurezza e problemi di conformità. A differenza dei dati gestiti attivamente, i dark data rimangono in secondo piano, non protetti e spesso dimenticati, ma accessibili a chi sa dove cercare.

L'entità del problema è preoccupante: secondo Gartner, fino all'80% dei dati aziendali rientra nella categoria dei dark data, rappresentando una vasta riserva di potenziale inutilizzato e rischi latenti.

Un esempio sono le informazioni derivanti dalle valutazioni annuali delle prestazioni. Mentre i dati ufficiali vengono archiviati nei software HR, molte altre informazioni sensibili finiscono in archivi secondari: fogli di calcolo informali, thread di e-mail, note di riunioni, bozze di revisioni, autovalutazioni e feedback tra colleghi. Questo insieme sparso e spesso trascurato offre una chiara immagine della natura complessa e dei pericoli insiti nei dark data all'interno delle organizzazioni.

Una singola violazione che metta a rischio queste informazioni potrebbe comportare gravi conseguenze: responsabilità legali e multe per la gestione inadeguata dei dati personali, perdita di fiducia da parte dei dipendenti, potenziali cause legali, vantaggi competitivi compromessi in caso di divulgazione di piani strategici o dettagli sugli stipendi, e danni alla reputazione con ripercussioni su assunzioni e fidelizzazione del personale.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Le conseguenze indesiderate dell'IA

L'intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il modo in cui le aziende gestiscono i dark data, offrendo opportunità significative ma introducendo anche nuovi rischi. I modelli linguistici avanzati sono ora in grado di esplorare enormi quantità di dati non strutturati, rendendo accessibili informazioni che prima erano inutilizzabili e traducendole in preziosi spunti operativi.

Questi sistemi possono analizzare una vasta gamma di fonti, tra cui e-mail, trascrizioni di riunioni, post sui social media e registri del servizio clienti. Attraverso queste analisi, riescono a identificare schemi, tendenze e connessioni che potrebbero sfuggire a un'osservazione umana, migliorando il processo decisionale, ottimizzando le operazioni aziendali e supportando l'innovazione.

Tuttavia, questa capacità di accedere e analizzare i dark data introduce rischi crescenti per la sicurezza e la privacy. Quando l'intelligenza artificiale estrae informazioni sensibili da angoli trascurati dell'ecosistema digitale di un'azienda, apre nuovi scenari per potenziali violazioni dei dati e problemi di conformità. Inoltre, i dati resi accessibili dall'intelligenza artificiale sono spesso soggetti a controlli interni di accesso poco restrittivi, rendendoli più vulnerabili.

Con l'aumento delle competenze di questi sistemi nell'integrare informazioni frammentate, emergono intuizioni che potrebbero non essere destinate a una diffusione generalizzata. Questo non solo solleva preoccupazioni legate alla privacy, ma può anche favorire un uso improprio delle informazioni sensibili o personali, mettendo a rischio la reputazione e la fiducia dell'organizzazione.

Come combattere questo problema crescente

La chiave per una gestione efficace dei dark data risiede nella comprensione del loro contesto: sapere da dove provengono, chi li ha manipolati e in che modo sono stati utilizzati.

Un esempio chiarisce l'importanza del contesto: un semplice foglio di calcolo potrebbe sembrare innocuo, ma se è stato creato dal direttore finanziario, condiviso con il consiglio di amministrazione e frequentemente consultato durante le riunioni trimestrali sugli utili, diventa immediatamente un documento altamente critico e potenzialmente sensibile.

Per ottenere questa comprensione contestuale, è essenziale implementare il data lineage. Questa pratica consente di tracciare l'intero ciclo di vita dei dati, comprendendone l'origine, i trasferimenti e le trasformazioni. Fornisce una visione chiara del flusso dei dati all'interno dell'organizzazione, evidenziando chi vi ha accesso e come vengono utilizzati.

Adottando solide pratiche di lineage, le aziende possono localizzare i loro dati più sensibili, capire come vengono gestiti e prevenire eventuali utilizzi impropri. Integrando l'analisi dei contenuti basata sull'intelligenza artificiale con il tracciamento del lineage, le organizzazioni possono identificare rapidamente i dark data e adottare misure proattive per evitare che informazioni critiche vengano compromesse o sottratte.