Il mercato dei mini PC offre molte opzioni interessanti, e il nuovo CWWK S7 si prepara a unirsi alla competizione. Questo modello è alimentato dal processore Intel Core i3-N355, con otto core, otto thread e una frequenza massima di 3,9 GHz.

Secondo AndroidPC (originariamente in spagnolo), il chip è realizzato con il processo produttivo Intel a 7nm e ha un TDP massimo di 15W, garantendo un consumo energetico efficiente. La GPU integrata UHD Graphics, con 32 unità di esecuzione a 1,35 GHz, offre supporto per riproduzione multimediale, gaming leggero e applicazioni di design.

A differenza di molti mini PC che utilizzano un raffreddamento attivo, il CWWK S7 adotta un design fanless. Tuttavia, include due ventole interne per mantenere le prestazioni sotto carichi elevati. Il suo case in lega di alluminio aiuta a dissipare il calore, riducendo rumore e accumulo di polvere, rendendolo ideale per uso industriale, digital signage e uffici domestici.

Connettività e rete

Il CWWK S7 offre una connettività di rete avanzata, grazie a due porte Ethernet da 10Gb (controller AQC113-B1-C) e due porte Ethernet da 2.5Gb (controller i226-V), rendendolo ideale per NAS, firewall e virtualizzazione.

Supporta fino a tre monitor 4K a 60Hz, grazie alle porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e USB-C con uscita video.

Le opzioni di connettività includono:

- Due porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

- Una porta USB-C con Power Delivery per trasferimento dati e uscita video

- Due porte USB 2.0

- Jack audio da 3.5mm

Sul fronte delle prestazioni, il CWWK S7 supporta fino a 48GB di RAM DDR5, con un unico slot SO-DIMM, operante a una velocità massima di 4800 MHz.

Per lo storage, include due slot M.2 NVMe PCIe 3.0, con una capacità massima di 12TB. Uno di questi può essere utilizzato anche per un modulo Wi-Fi M.2.

Il sistema arriva con Windows 11 Pro preinstallato, ma è pienamente compatibile con le migliori distribuzioni Linux.

Il prezzo si aggira intorno ai 558€ (circa 579$) su Amazon, con spedizione gratuita disponibile in alcune regioni.