Dopo aver conquistato gli appassionati con dispositivi compatti come la linea Win e i portatili Pocket, GPD sembra pronta a fare un nuovo, audace passo avanti. Secondo un'immagine trapelata su Videocardz, l’azienda starebbe lavorando a una console portatile da gaming alimentata dall’APU Ryzen AI Max+ 395 di AMD, la stessa soluzione di fascia alta già al centro dell’attenzione nei mini PC AI.

Dopo il successo della GPD Duo, il portatile dual-screen OLED definito da molti come “la miglior workstation mobile mai vista”, questo nuovo progetto potrebbe unire potenza da desktop, intelligenza artificiale avanzata e mobilità da console tascabile. Se confermato, rappresenterebbe un salto generazionale nel segmento delle console portatili-PC ibride, con un focus su performance, multitasking e forse anche creazione di contenuti.

Per ora, GPD non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma le aspettative sono già alte: una console portatile con 16 core e grafica Radeon integrata, pensata per i titoli AAA e lo sviluppo IA on-the-go, potrebbe riscrivere le regole del gioco.

GPD STX Halo handheld prototypeSource:QQ pic.twitter.com/nhSf5xucR3June 28, 2025

Power efficiency concerns

La GPD STX Halo, console portatile attualmente in fase di prototipo, ha mostrato risultati sorprendenti nei benchmark. Secondo quanto condiviso dall’insider HXL su X, il dispositivo ha ottenuto un punteggio di 10.393 su 3DMark TimeSpy, con 10.366 in grafica e 10.552 in CPU. Si tratta di valori nettamente superiori a quelli raggiunti dalle attuali console basate su Strix Point.

Il merito va al potente chip Ryzen AI Max+ 395, dotato di 16 core Zen 5 e ben 40 Compute Unit RDNA 3.5, il più avanzato sistema grafico integrato mai realizzato da AMD. In confronto, soluzioni come Ryzen 7 8840U o 8945HS offrono meno della metà della potenza grafica.

Il divario prestazionale con le console attuali è netto, ma emergono dubbi sulla gestione energetica: la APU ha un TDP predefinito di 120W, un valore troppo alto per un dispositivo portatile. Tuttavia, l’architettura Strix Halo può essere ridotta a 20-25W, mantenendo comunque un vantaggio sulle versioni standard anche in condizioni di risparmio.

Al momento non è chiaro se il prototipo sia destinato al mercato o sia solo un test interno. GPD non ha ancora commentato ufficialmente. Tuttavia, i dati emersi suggeriscono un futuro in cui le console portatili potranno eguagliare le prestazioni di un PC desktop, e l’idea stuzzica già l’interesse degli appassionati.