Con MegaPod AMD vuole riscrivere le regole dei supercomputer
Tre rack, 256 GPU MI500 e una rete dedicata: abbastanza per mettere in discussione il dominio delle soluzioni Nvidia?
AMD sembra pronta a entrare più aggressivamente nel settore dell’high-performance computing con un nuovo progetto di vasta scala, noto come MegaPod, che secondo gli analisti si posizionerebbe come risposta diretta al collaudato SuperPod di Nvidia.
Le prime indiscrezioni descrivono un sistema distribuito su tre rack distinti: i due laterali ospiterebbero 32 tray di calcolo ciascuno, mentre quello centrale sarebbe dedicato a 18 tray di switch di rete. Ogni tray di calcolo integrerebbe una CPU Verano e quattro GPU Instinct MI500, per un totale di 64 CPU e 256 GPU nell’intero MegaPod.
Questo design, indicato anche con il nome in codice UAL256, riflette l’intenzione di AMD di puntare sulla capacità massiva di acceleratori. Tuttavia, il confronto diretto con il SuperPod non è semplice: Nvidia con il suo Kyber VR300 NVL576 propone “solo” 144 package GPU, ma all’interno di ciascun package ci sono quattro chip, per un totale di 576 GPU effettive. AMD, invece, adotta package singoli: sulla carta la quantità fisica sembra maggiore, ma in termini di densità totale di core Nvidia resta in vantaggio.
Un elemento cruciale sarà il networking. Gli analisti si aspettano l’impiego delle nuove schede Vulcano, derivate dalla linea Pensando, all’interno del rack centrale. La capacità di garantire sufficiente banda e bassa latenza determinerà se il MegaPod potrà davvero sfruttare al massimo la sua configurazione ricca di GPU.
La tempistica colloca il debutto del sistema verso la fine del 2027, in parallelo ad altre installazioni HPC di nuova generazione, come il supercomputer tedesco Herder. AMD ha già confermato l’intenzione di combinare CPU Verano, acceleratori MI500 e schede di rete Vulcano, ma i dettagli finali rimangono da verificare.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.