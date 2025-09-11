Con Helios 18P Acer vuole vendere i portatili da gaming come workstation IA

Acer ha presentato a IFA 2025 di Berlino il nuovo Predator Helios 18P AI, un sistema che tenta di fondere due mondi finora separati: quello dei laptop da gaming e quello delle workstation professionali. L’azienda lo definisce infatti una vera e propria “local AI workstation”, pensata tanto per i giocatori quanto per i professionisti che cercano una macchina capace di gestire carichi complessi di calcolo.

Il design resta fedele all’estetica Predator, con linee aggressive, illuminazione RGB e branding dedicato al gaming. Sotto la scocca, però, troviamo componenti insoliti per un portatile da gioco: CPU Intel Core Ultra con vPro, supporto a memoria ECC e configurazioni fino a 192GB di RAM ECC. Si tratta di caratteristiche più comuni nelle workstation mobili che nei laptop consumer.

Le specifiche tecniche non mancano di potenza: fino a un Intel Core Ultra 9 285HX con vPro, scheda grafica Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop, fino a 6TB di SSD PCIe Gen 5, e connettività di ultima generazione con Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 e Killer Ethernet. Lo schermo è un Mini-LED da 18 pollici con risoluzione 3840x2400, formato 16:10 e refresh rate fino a 120Hz.

Resta però un dubbio: ECC e vPro non migliorano le prestazioni in gioco. La memoria ECC garantisce integrità dei dati a scapito della velocità, mentre vPro offre funzioni di gestione e sicurezza utili per l’IT aziendale ma irrilevanti per i gamer. Questo significa che, a parità di configurazione, il Predator Helios 18P AI potrebbe risultare meno performante di un laptop gaming tradizionale senza tali tecnologie.

Il prezzo conferma l’approccio premium: 4.499 euro come base in Europa. Acer sembra quindi voler spostare i portatili gaming di fascia alta verso un mercato ibrido, presentandoli come macchine multifunzione per AI e lavoro, più che come sistemi esclusivamente pensati per videogiocatori.