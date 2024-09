Come l'AI trasformerà il concetto di assunzione secondo il CEO di Nvidia

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha previsto che l'introduzione di agenti AI nella forza lavoro sarà presto comune come l'assunzione di dipendenti reali, in quanto collaborano per rendere le aziende più intelligenti ed efficienti.

Intervenendo al recente evento Dreamforce 2024 di San Francisco, Huang ha sottolineato come l'integrazione dell'IA nel posto di lavoro sarà presto molto più naturale, dato che agenti e assistenti diventeranno una presenza comune in tutte le aziende.

Nel corso di una chiacchierata a margine dell'evento, Huang ha dichiarato a Marc Benioff, CEO di Salesforce, che gli agenti di intelligenza artificiale non sostituiranno i lavoratori umani, ma li potenzieranno, aumentando la produttività grazie all'eliminazione di compiti dispendiosi in termini di tempo, come l'inserimento di dati, e liberando i dipendenti per un lavoro più produttivo.

IA per l'onboarding

"Sarà molto più simile all'inserimento di un dipendente che alla scrittura di un software", ha detto Huang, "Sarà molto più simile alla presentazione e all'accoglienza di un membro del team, che vi aiuterà a fare qualcosa... e comunicherete con quella persona e con quell'agente, spiegando qual è la missione, mostrando esempi e come sarà il risultato".

Gli agenti di intelligenza artificiale sono stati uno dei temi principali del Dreamforce 2024, quando Salesforce ha presentato la sua nuova piattaforma Agentforce, un insieme di offerte basate sull'intelligenza artificiale per aiutare le aziende di tutti i settori.

L'evento ha visto anche l'annuncio di una partnership tra Nvidia e Salesforce, che unirà la piattaforma Nvidia AI ad Agentforce per fornire approfondimenti ancora più potenti e utili e incrementare la produttività dei lavoratori, con i microservizi NIM e NeMo di Nvidia che offriranno modelli personalizzati insieme agli strumenti AI della piattaforma Salesforce.

Ciò potrebbe rivelarsi particolarmente utile in situazioni ad alto rischio come la gestione delle crisi, in cui un'azienda potrebbe aver bisogno di scalare rapidamente le interazioni con il servizio clienti in caso di richiamo di un prodotto o di un'interruzione del servizio, o di consentire l'adeguamento in tempo reale delle date di consegna in caso di situazioni meteorologiche estreme.

Altrove, Benioff e Huang hanno scherzato sul rispettivo utilizzo dell'IA, con il CEO di Salesforce che ha detto che a volte usa ChatGPT come terapeuta, con il capo di Nvidia che ha risposto: "Deve funzionare, sembri piuttosto rilassato".

Interrogato da Benioff su cosa lo tenga motivato, Huang ha risposto che l'opportunità offerta da questo periodo di rapida innovazione dell'IA è tutto ciò di cui ha bisogno.

"Non so se sto correndo per mangiare o per evitare di essere mangiato, ma corro sempre e non so da dove venga questa motivazione", ha detto.

"Mi rendo conto che la nostra azienda si trova in una posizione unica nella vita per poter dare un contributo reale", ha aggiunto Huang. "Ora abbiamo gli strumenti, i mezzi, questa capacità chiamata intelligenza artificiale, che risolverà tutti gli altri problemi che ci hanno entusiasmato fin da quando eravamo bambini".

"Nessuno dovrebbe perdersi il prossimo decennio... non vorrete perdervi questo film".