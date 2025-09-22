ChatGPT, riaprono le scuole e il traffico torna a volare

L'utilizzo di ChatGPT è salito a 78,3 miliardi di token con la riapertura delle scuole a settembre 2025

I dati OpenRouter mostrano un netto contrasto tra i picchi dell'anno accademico e i cali estivi

Gli studenti rimangono una delle principali forze trainanti del traffico giornaliero di ChatGPT, confermano gli studi

In notizie che probabilmente non sorprenderanno molto nessuno, ChatGPT ha visto un forte aumento nell'utilizzo con la riapertura delle scuole in Occidente, con la generazione di token che ha raggiunto livelli record.

Nuovi dati di OpenRouter affermano che il 18 settembre, il popolarissimo chatbot di OpenAI ha registrato 78,3 miliardi di token, il livello più alto dal rallentamento estivo.

L'impennata arriva dopo mesi di minore attività durante le vacanze scolastiche - nel giugno 2025, quando molte scuole hanno chiuso, l'utilizzo giornaliero è sceso a una media di 36,7 miliardi di token, rispetto al maggio 2025, che ha registrato una media di quasi 80 miliardi di token al giorno, in coincidenza con esami e finali.

(Image credit: OpenRouter)

Modelli di utilizzo dell'IA in evoluzione

Le cifre di OpenRouter, che tracciano l'utilizzo tra i suoi 2,5 milioni di utenti, forniscono una visione dettagliata di come i modelli si spostano durante l'anno.

Sebbene i dati rappresentino solo una piattaforma, è diventata una risorsa ampiamente citata per ricercatori e investitori che stanno analizzando l'adozione degli LLM.

I numeri chiariscono che gli studenti sono dietro una grande fetta dell'attività quotidiana di ChatGPT. Come riporta Futurism, studi precedenti, incluso uno della Rutgers University, hanno trovato forti collegamenti tra calendari accademici e picchi di utilizzo. Guardando il grafico interattivo di OpenRouter, quella connessione sembra piuttosto innegabile.

Pause come la primavera e l'estate si allineano costantemente con cali nell'interazione, rafforzando osservazioni precedenti che il traffico di ChatGPT diminuisce durante le vacanze e si riprende con l'anno scolastico.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tra i modelli misurati da OpenRouter, ChatGPT 4.1 Mini si è posizionato davanti al resto, generando 26,9 miliardi di token il 18 settembre, davanti al nuovo GPT-5, che ha rappresentato 18,7 miliardi di token lo stesso giorno, con altri modelli come GPT-4o mini e GPT-5 Mini che hanno contribuito con quote notevoli.

Guardando i dati, è chiaro che gli strumenti IA vengono sempre più utilizzati negli istituti educativi con gli studenti che si affidano al chatbot di OpenAI per scrittura, raccolta di informazioni e supporto allo studio.

Non è necessariamente una cosa negativa, naturalmente, e molti insegnanti e ricercatori vedranno valore nel fatto che gli studenti imparino a lavorare con questi sistemi in modo responsabile.

Come per qualsiasi nuova tecnologia, le generazioni più giovani saranno inevitabilmente tra le prime ad abbracciare completamente l'IA come parte della loro vita quotidiana.

Il dibattito non è se gli studenti dovrebbero usare l'IA, ma come può essere guidata, insegnata e bilanciata in modi che supportino l'apprendimento piuttosto che sostituirlo.