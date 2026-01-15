C'è un problema con la produzione di rame

Gli esperti avvertono: presto la domanda globale di rame supererà l'offerta per milioni di tonnellate metriche

Il solo riciclo non potrà soddisfare la crescente domanda di rame nei prossimi due decenni

La Cina domina quasi la metà della capacità globale di fusione e raffinazione del rame

La domanda di rame continua a crescere vertiginosamente, spinta dall'elettrificazione dei trasporti, della generazione di energia e dei sistemi industriali. Nuovi rapporti all'inizio del 2026 confermano che il metallo rosso sta diventando l'asset più critico dell'economia globale, con il rischio che la scarsità di offerta si manifesti molto prima di quanto previsto inizialmente.

Dalle infrastrutture per i veicoli elettrici ai potenziamenti delle reti elettriche, fino ai sistemi di calcolo ad alte prestazioni, il rame è l'elemento insostituibile che permette la trasmissione di energia e dati.

I nuovi "Divoratori" di Rame

Mentre l'edilizia e l'industria tradizionale rimangono consumatori stabili, la crescita esplosiva è guidata da quattro fattori di disturbo, con l'Intelligenza Artificiale e i Data Center in prima linea:

Data Center e IA: Un data center moderno focalizzato sull'IA può consumare fino a 50.000 tonnellate di rame (il triplo rispetto a una struttura tradizionale), a causa dell'alta densità di cablaggi e dei complessi sistemi di raffreddamento.

Veicoli Elettrici (EV): Un'auto elettrica contiene mediamente fino a quattro volte più rame rispetto a un veicolo a combustione interna. Entro il 2035, si stima che il settore EV richiederà da solo 4,3 milioni di tonnellate annue.

Infrastrutture Energetiche: L'espansione delle reti per supportare le energie rinnovabili (eolico e solare) richiederà investimenti colossali. Solo negli Stati Uniti, si prevede che il fabbisogno legato alla rete elettrica crescerà di oltre il 60% entro il 2030.

Sistemi Hardware: Anche a livello di componenti microelettronici, le vie di comunicazione in rame ad alta densità sono essenziali per interconnettere CPU e memorie ad alta velocità.

La Crisi dell'Offerta nel 2026

Il mercato sta entrando in una fase di deficit strutturale. Nonostante i prezzi abbiano raggiunto record storici all'inizio di gennaio 2026 (superando i 13.000 dollari per tonnellata), la produzione mineraria non riesce a rispondere con rapidità:

Tempi di Avvio Lunghissimi: Come evidenziato dai rapporti di S&P Global e Wood Mackenzie, servono in media 17 anni perché una nuova miniera diventi operativa.

Esaurimento dei Giacimenti Esistenti: Le miniere storiche in Cile e Perù stanno affrontando una riduzione della qualità del minerale estratto e crescenti tensioni sociali e ambientali.

Il Limite del Riciclo: Sebbene il recupero del metallo sia fondamentale, gli esperti avvertono che il riciclo potrà coprire al massimo un terzo della domanda totale entro il 2040.

Concentrazione Geopolitica: La Cina continua a dominare quasi la metà della capacità globale di raffinazione, creando potenziali colli di bottiglia strategici simili a quelli visti nel settore dei semiconduttori.

Prospettive Future

L'International Copper Study Group prevede un deficit di rame raffinato già per quest'anno, stimato in 150.000 tonnellate. Se non verranno adottati nuovi modelli di investimento e accelerati i processi di autorizzazione per l'estrazione, il rame rischia di passare da "motore della transizione" a "collo di bottiglia" per l'innovazione tecnologica e la sostenibilità climatica.

Nota: La scarsità di rame potrebbe portare a un aumento dei prezzi per tutti i dispositivi elettronici e hardware PC nel corso del 2026, aggravando ulteriormente la situazione già tesa nel mercato dei componenti.

Divario previsto tra domanda e offerta

Gli analisti di S&P Global hanno stimato che la domanda globale potrebbe raggiungere i 42 milioni di tonnellate metriche entro il 2040, rappresentando un incremento di circa il 50% rispetto ai livelli di consumo attuali.

Si prevede che la produzione raggiunga il picco molto prima; S&P Global prospetta una produzione massima di circa 33 milioni di tonnellate intorno al 2030, il che implica un potenziale deficit di quasi 10 milioni di tonnellate se le tendenze attuali rimarranno invariate.

L'estrazione primaria di rame deve far fronte al calo della qualità del minerale, all'aumento dei costi e a processi di estrazione sempre più complessi. L'attivazione di nuove miniere comporta inoltre tempi lunghi, con una media di 17 anni. Questi ritardi limitano la rapidità con cui l'offerta può rispondere alla crescente domanda, anche quando i prezzi segnalano una scarsità.

Un altro recente rapporto di PricewaterhouseCoopers suggerisce che il cambiamento climatico minacci le miniere di rame, che richiedono forniture idriche costanti ma operano spesso in regioni a rischio siccità. Lo stress ambientale, gli ostacoli normativi e l'intensità di capitale si combinano nel rallentare l'espansione della nuova capacità produttiva e, secondo l'analisi di S&P, l'offerta secondaria derivante dal riciclo non potrà colmare il divario.

Sebbene la transizione delle telecomunicazioni verso il cablaggio in fibra ottica possa liberare 800.000 tonnellate metriche di cavi in rame, il contributo rimane limitato. Si prevede che il riciclo rappresenterà solo circa un terzo dell'offerta totale entro il 2040, anche in presenza di ipotesi di raccolta ottimistiche.

La Cina detiene tra il 40 e il 50% della capacità globale di fusione e raffinazione del rame, creando vulnerabilità legate alla concentrazione geografica. Questa concentrazione amplifica i rischi sistemici in tutti i settori dipendenti dalle infrastrutture elettriche, dalle reti elettriche ai server costruiti attorno ai canali di memoria DDR5.

Gli analisti avvertono che questa concentrazione aumenta l'esposizione agli shock geopolitici e a più ampie interruzioni dell'approvvigionamento. Preoccupazioni simili sono emerse in passato riguardo alle terre rare e alla produzione di semiconduttori legacy. S&P sottolinea la necessità di espandere la capacità di lavorazione oltre gli hub esistenti per ridurre la dipendenza da un numero ristretto di regioni.

Alcuni leader tecnologici, tra cui il CEO di Broadcom, affermano che la fotonica del silicio, che utilizza la luce anziché il rame per le connessioni, non vedrà una diffusione capillare a breve. Altri sottolineano che le GPU rimangono costose ma dipendono ancora pesantemente dal rame per cablaggi, raffreddamento e alimentazione, mantenendo quindi alta la domanda di questo metallo.

Ayar Labs, startup di fotonica sostenuta da Nvidia, punta ai clienti hyperscale con la collaborazione di design GUC, eppure questi sforzi dipendono ancora da infrastrutture fisiche che rimangono ad alta intensità di rame. La produzione primaria rimane l'unica via pratica per colmare il divario, conclude S&P.

L'entità della crescita prevista della domanda suggerisce che, senza autorizzazioni più rapide, investimenti più ampi e una reale cooperazione multilaterale, i vincoli legati al rame sono destinati a persistere.