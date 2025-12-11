Campionato del mondo di Excel, battuto il campione in carica da tre anni

Diarmuid Early ha superato undici rivali in intense sfide Excel della durata di trenta minutiIl campionato includeva compiti non convenzionali come piegare in modo creativo i moduli Excel

Early ha ricevuto un premio in denaro e una cintura da campione in stile wrestling per la sua vittoria

Il Campionato del Mondo Microsoft Excel 2025 si è concluso con un finale drammatico, incoronando Diarmuid "Il LeBron James di Excel" Early sul tre volte campione Andrew "The Annihilator" Ngai.

Le fasi finali si sono svolte in diretta a Las Vegas e hanno raggiunto un pubblico globale, mettendo in mostra alcune delle sfide con fogli di calcolo più intense mai viste nella competizione.

La vittoria di Early è arrivata dopo ore di compiti estenuanti, che includevano la manipolazione di grandi dataset, la creazione di pivot table complesse e il completamento di sfide Excel non convenzionali come la piegatura di moduli in stile origami.

Le esperienze del campionato

In questa competizione, i compiti richiedono un mix di velocità, precisione e avanzate capacità di risoluzione dei problemi che spingono ogni concorrente al limite.

Nel corso del torneo, Early ha affrontato undici avversari in rapida successione, con ogni sfida della durata di circa trenta minuti.

Gli spettatori hanno potuto seguire una telecronaca in diretta che evidenziava sia la difficoltà tecnica dei compiti, sia la creatività necessaria per completarli in modo efficiente. A un certo punto, gli annunciatori hanno espresso chiara sorpresa mentre i concorrenti gestivano pivot table estremamente dettagliate e complesse operazioni di etichettatura dei dati sotto un'intensa pressione temporale.

Il torneo, che è possibile guardare su YouTube, ha persino avuto la sua sigla ufficiale, celebrando la dedizione e l'allenamento dei partecipanti e aggiungendo un tocco insolito ma energico all'evento.

Per Early, la vittoria è arrivata con ricompense sia emotive che tangibili. Le telecamere hanno immortalato la sua reazione quasi in lacrime quando i giudici lo hanno dichiarato vincitore, a dimostrazione dell'intensa pressione e dell'importanza personale del traguardo.

Oltre allo sfogo emotivo, Early ha ricevuto un premio in denaro di $5.000 e una cintura da campione appositamente disegnata, in stile wrestling, a sancire il suo status di miglior concorrente negli Excel Esports per il 2025.

Il riconoscimento si è esteso oltre il trofeo e ha acquisito un peso reale per i concorrenti. Gli sponsor, tra cui Microsoft, Datarails e il CFA Institute, hanno rafforzato la crescente legittimità e visibilità delle competizioni basate su Excel.

Il curriculum di Early include anni di esperienza di consulenza presso BCG e la gestione della sua società di consulenza per l'analisi dei dati. Dimostra una padronanza di Excel in contesti competitivi, un'abilità che spesso è complementare alla sua esperienza professionale.

Mentre gli Excel Esports trasformano un convenzionale strumento di produttività in uno sport per spettatori, l'ambiente competitivo mette anche in luce l'efficienza, il pensiero analitico e la creatività sotto pressione.

Sebbene lo spettacolo delle pivot table possa sembrare di nicchia, le competenze acquisite hanno applicazioni reali nella modellizzazione finanziaria, nell'analisi dei dati e nella gestione generale dei data center. Il torneo mostra come le competenze avanzate nei fogli di calcolo possano essere trasformate in un gioco, pur riflettendo reali competenze professionali.