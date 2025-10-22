ByteDance collabora con AMD, Intel e Arm sul progetto openSFI

OpenSFI punta a standardizzare la comunicazione tra CPU e firmware su diverse architetture

La partecipazione di ByteDance segna una rara cooperazione tra giganti tech cinesi e statunitensi

Il progetto potrebbe semplificare l'integrazione firmware cross-vendor per le future generazioni di chip

Una nuova collaborazione tra i principali produttori di chip e aziende cloud riunisce AMD, Arm, Intel, Google, ByteDance, Microsoft, MiTAC, HPE e altri per creare una base firmware più unificata. L'iniziativa, nota come openSFI (Open Silicon Firmware Interface), mira a definire un'interfaccia unica e indipendente dall'architettura per la comunicazione tra firmware host e silicio CPU durante inizializzazione e operatività. Il progetto si distingue per l'ampia partecipazione: ByteDance è l'unico player cinese tra giganti tecnologici americani ed europei.

Come openSFI si inserisce nello stack firmware

Il progetto openSFI si basa e integra lo sforzo openSIL di AMD, che mira a sostituire il codice proprietario AGESA per l'inizializzazione del silicio con un'alternativa trasparente e open-source. In questa nuova struttura, openSFI funge da livello unificato che si colloca sopra openSIL di AMD e FSP (Firmware Support Package) di Intel. In pratica, serve come punto di astrazione condiviso che consente al firmware host di chiamare funzioni standardizzate senza preoccuparsi del fornitore di silicio sottostante. Questo approccio potrebbe semplificare lo sviluppo delle piattaforme, ridurre l'ingegneria ridondante e consentire il riutilizzo del firmware su diverse CPU. Le specifiche openSFI 0.3 pubblicate delineano i principi di progettazione e il modello di integrazione del progetto, affermando che il suo obiettivo è "consentire un'integrazione modulare, scalabile e indipendente dal fornitore del silicio negli ambienti firmware host". Le specifiche enfatizzano un contratto API stabile per consentire al firmware host di chiamare funzioni di inizializzazione del silicio in modo prevedibile e coerente. Delineano inoltre gli obiettivi primari di openSFI: unificare le interfacce di inizializzazione del silicio, semplificare l'integrazione del firmware e promuovere la riutilizzabilità tra fornitori per ridurre i costi di validazione e migliorare la sostenibilità. Il coinvolgimento di ByteDance è notevole in un campo spesso dominato da aziende di semiconduttori occidentali e giapponesi. Aderendo a openSFI, ByteDance apre un insolito livello di collaborazione tra un'azienda tecnologica cinese e le principali compagnie di semiconduttori statunitensi. Sebbene l'ambizione sia promettente, non ci sono informazioni su come openSFI verrà adottato tra ecosistemi hardware concorrenti. I precedenti tentativi di standardizzazione del firmware hanno faticato a causa di interessi dei fornitori divergenti e piattaforme hardware in evoluzione. Tuttavia, il sostegno condiviso delle principali aziende di chip e data center offre a openSFI un punto di partenza più solido rispetto agli sforzi passati.

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie esperte, recensioni e opinioni nei tuoi feed. Assicurati di cliccare sul pulsante Segui!E naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni e unboxing in formato video, e ricevere aggiornamenti regolari da noi su WhatsApp.