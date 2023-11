BlueSea Frontier: la nave con 10.000 GPU Nvidia H100 progettata per sfuggire alle regolamentazioni sull'AI

Un data center galleggiante contenente migliaia di GPU Nvidia potrebbe essere il primo esemplare di Stato sovrano gestito interamente dall'Intelligenza Artificiale.

Il BlueSea Frontier Compute Cluster (BSFCC) creato dall'azienda statunitense Del Complex, è essenzialmente una gigantesca chiatta contenente 10.000 GPU Nvidia H100 per un valore complessivo di 500 milioni di dollari.

Del Complex ha dichiarato che il centro dati galleggiante offrirà "prestazioni leader del settore, raffreddamento avanzato ad acqua ed energia solare per la sicurezza ambientale". A ciò si aggiungerà la "mitigazione del rischio cinetico" fornita da un team di sicurezza a bordo.

AI deregolamentata

L'azienda ha descritto il BSFCC come "l'apice del calcolo e dell'autonomia".

L'autonomia, a quanto pare, è l'obiettivo principale di Del Complex. L'idea alla base del progetto punta alla creazione di "Stati nazionali sovrani" dedicati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Nel suo annuncio su X, l'azienda ha affermato che la chiatta, strettamente sorvegliata, potrebbe operare in acque internazionali e quindi essere potenzialmente esente dalle normative internazionali sull'AI.

Le affermazioni di Del Complex arrivano sulla scia delle crescenti discussioni sulla regolamentazione globale dell'AI degli ultimi mesi. All'inizio di questa settimana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che delinea le regole per lo sviluppo dell'AI generativa.

L'ordine esecutivo prevede che le agenzie statunitensi creino nuovi standard per la sicurezza e la protezione dell'AI e probabilmente fungerà da precursore per qualsiasi azione legislativa imminente su questa tecnologia.

Del Complex è convinta che il BSFCC aiuterà le organizzazioni a evitare questo controllo normativo grazie al fatto che il centro dati si trova in una "terra di nessuno" marittima.

"L'eccesso di governo non solo blocca il ritmo dell'innovazione, ma interferisce anche con la dotazione cosmica dell'umanità", ha dichiarato l'azienda. "Con le crescenti preoccupazioni a livello mondiale per la severa regolamentazione dell'addestramento dei modelli di AI, Del Complex offre un rifugio in acque internazionali".

"BSFCC è la soluzione per... le regolamentazioni e le supervisioni draconiane in corso in materia di AI... la necessità di scalare i modelli di frontiera in modo esponenziale... il rischio posto dall'alloggiamento dei calcoli nelle piattaforme di calcolo cloud tradizionali".

A lungo termine, il piano potrebbe comportare una flotta di centri dati galleggianti che vagano per le acque internazionali in modo da consentire agli utenti di aggirare sia le normative che, in particolare, gli obblighi fiscali.

"Ogni BSFCC opera come un proprio stato nazionale sovrano in acque internazionali, libero dai vincoli degli enti normativi", ha spiegato Del Complex.

"Questi Stati in rete non sono toccati dalla retorica decelerista e offrono ulteriori vantaggi come opportunità di rifugio fiscale".

Un progetto ambizioso

Del Complex sembra certa che lo status di "Stato" di ciascun centro dati sia conforme alle leggi internazionali sulla sovranità.

L'azienda ha dichiarato che lo status di ciascun centro sarà riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione di Montevideo.

Ciò è dovuto al fatto che ogni centro avrebbe una popolazione permanente sotto forma di forze di sicurezza e personale, un "territorio definito", un governo e la "capacità di entrare in relazione con altri Stati".

"Le BSFCC sono governate ciascuna da un proprio statuto, un documento che delinea i diritti e le responsabilità dei residenti e dei visitatori", ha dichiarato la società.

"Ogni statuto è un documento vivo, che può essere modificato dagli operatori della BSFCC e dai loro partner aziendali".