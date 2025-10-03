AV1: streaming mobile più fluido, ma le sfide restano

È necessaria una modellazione complessa per valutare se i dispositivi possono gestire l'AV1

La decodifica software consuma la batteria mentre il supporto hardware resta limitato agli smartphone di fascia alta

La codifica AV1 su larga scala richiede ingenti consumi energetici nei data center

Le piattaforme più grandi del mondo stanno puntando su un nuovo codec video, scommettendo che renderà la visione di clip e stream su smartphone più fluida e meno onerosa in termini di dati.

Il white paper redatto dalle aziende delinea una visione di reti mobili più efficienti e utenti più soddisfatti, ma al di là delle promesse tecniche, l'implementazione appare tutt'altro che semplice.

Un nuovo codec dalle grandi ambizioni

AV1 non è una novità; è stato pubblicato per la prima volta nel 2018 dall'Alliance for Open Media, ma ha acquisito slancio solo di recente. Le aziende sostengono che possa offrire la stessa qualità a bitrate inferiori o qualità superiore allo stesso bitrate, una combinazione che appare allettante dato che il video rappresenta oggi circa il 70-80% del traffico dati mobile. Per gli operatori alle prese con una domanda crescente, l'attrattiva è chiara. Meno bit significano meno congestione, il che in teoria consente una riproduzione più fluida per i clienti e risparmi sugli aggiornamenti infrastrutturali. Per gli utenti, il problema è che decodificare AV1 in modo fluido richiede spesso un supporto hardware dedicato, qualcosa che oggi è per lo più confinato agli smartphone di fascia alta. Mentre dispositivi come l'iPhone 15 Pro, i recenti telefoni Pixel e i modelli di punta Samsung supportano AV1 a livello hardware, i dispositivi di fascia media e bassa spesso non lo fanno.

I decodificatori software come dav1d open-source possono colmare il divario, ma comportano compromessi: maggiore consumo della batteria, più intenso utilizzo della CPU e nessun supporto per la gestione completa dei diritti digitali sui video premium.

Eppure i dettagli contano. La codifica di AV1 su larga scala consuma grandi quantità di energia dei data center, spostando il peso dell'efficienza a monte.

