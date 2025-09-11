Arriva l’SSD portatile che si ritrova da solo con Apple Find My

Una novità interessante scuote il mercato degli SSD portatili, questa volta con un’attenzione rivolta più alla sicurezza dei dati che alle prestazioni pure. TeamGroup ha infatti presentato il T-CREATE EXPERT P34F Find My External SSD, un dispositivo compatto che si integra direttamente con i servizi di localizzazione Apple, portando una funzione inedita in questo settore.

A differenza della maggior parte degli SSD, che competono su velocità di lettura e scrittura, questo modello punta tutto sul tracciamento: grazie al supporto nativo all’app “Dov’è” di Apple, è possibile sapere in ogni momento dove si trova l’unità e persino farla emettere un segnale sonoro se smarrita nelle vicinanze.

Il design è robusto ma leggero: con un peso di soli 70 grammi e un guscio in lega di zinco, l’SSD è più piccolo di una carta di credito ma resistente agli urti dell’uso quotidiano. La connessione avviene tramite USB 3.2 Gen2x1 con interfaccia Type-C, ed è compatibile con Windows, macOS e sistemi Thunderbolt, offrendo comunque velocità più che adeguate per l’uso di tutti i giorni.

Il vero valore aggiunto, però, è la sicurezza: perdere i propri dati può essere molto più grave che smarrire l’hardware, e TeamGroup vuole ridurre questo rischio con tracciamento e avvisi acustici integrati. A questo si aggiunge un foro per laccetto, utile per chi porta con sé il dispositivo ogni giorno, una garanzia di tre anni e un packaging eco-sostenibile.

Il T-CREATE EXPERT P34F propone dunque un approccio diverso al mondo degli SSD portatili, pensato per chi mette la protezione dei propri dati al pari della velocità. Resta però da verificare sul campo l’affidabilità di questa soluzione innovativa.