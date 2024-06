Arriva lo SPID aziendale, un altro passo in avanti verso l'IT Wallet

L’identità digitale compie un passo significativo in avanti con il lancio dello SPID Aziendale, un nuovo servizio che estende le funzionalità dello SPID personale includendo anche gli attributi legati alla persona giuridica, ovvero l’azienda per cui lavora il titolare dell’identità digitale. Questa innovazione promette di semplificare e migliorare l’accesso ai servizi digitali per le imprese italiane.

Lo SPID Aziendale rappresenta una tappa cruciale verso l'implementazione dell'European Digital Identity Wallet (EUDI) e dell'IT Wallet, il primo portafoglio digitale italiano previsto entro la fine dell'anno. Questi strumenti saranno potenziati dagli attributi specifici delle persone giuridiche, fornendo un livello di identificazione più sofisticato e sicuro.

A guidare questa innovazione è InfoCert – Tinexta Group, il principale operatore europeo di servizi fiduciari digitali (Qualified Trust Service Provider). L’azienda è tra i pochi Identity Providers in grado di rilasciare lo SPID Aziendale. La nuova soluzione, denominata SPID InfoCertID Aziendale, è già operativa su oltre 12.000 portali della Pubblica Amministrazione, tra cui Acquisti in Rete PA e il portale ANAC, oltre a numerosi ministeri.

Un Ponte tra Individui e Aziende

Lo SPID InfoCertID Aziendale connette direttamente la persona all’azienda per cui lavora, qualificandola e riconoscendola come membro o rappresentante legale dell’organizzazione. Igor Marcolongo, Head of Business Evolution di InfoCert-Tinexta Group, ha sottolineato l'importanza di questa innovazione:

“Con l’avvento di SPID InfoCertID Aziendale si aprono nuove prospettive e opportunità nel panorama dell’identità digitale: finalmente le imprese che hanno bisogno di accedere ai portali della PA potranno fornire ai propri dipendenti o rappresentanti legali lo SPID che li qualifica come appartenenti all’organizzazione, senza dover chiedere loro di utilizzare la propria identità digitale personale.”

Canali di Vendita Differenziati

InfoCert ha attivato due distinti canali di vendita per lo SPID Aziendale. Il primo è rivolto alle grandi aziende, che possono dotare alcuni dipendenti del nuovo servizio. In questo contesto, SPID Aziendale viene fornito inizialmente al rappresentante legale e successivamente ai dipendenti indicati. Questo processo è gestito dalla rete commerciale di InfoCert, che analizza le specifiche esigenze della società.

Parallelamente, attraverso l’ecommerce, InfoCert raggiunge professionisti e titolari di partita IVA che necessitano di accedere ai servizi online per motivi lavorativi. Per questi utenti, lo SPID Aziendale può essere richiesto in autonomia online.

Igor Marcolongo ha concluso spiegando in cosa consiste l'innovazione proposta da InfocCert - Tinexa Group:

“Attualmente non tutti gli Identity provider erogano questa tipologia di SPID: InfoCert-Tinexta Group si dimostra ancora una volta in prima linea nel processo di digitalizzazione del Paese, con strumenti semplici, sicuri, che aggiungono fiducia nel mondo online.”

Il lancio dello SPID Aziendale segna un passo avanti significativo nella trasformazione digitale italiana, promettendo di migliorare l'efficienza e la sicurezza per le imprese e i loro dipendenti nell'interazione con la Pubblica Amministrazione e altri servizi digitali.