"Apple e Nvidia hanno investito in Intel": Trump suggerisce il colpo di scena o è solo un lapsus? Tutti i dubbi sull'indiscrezione che scuote il mercato tech

I commenti del presidente Trump suggeriscono che Apple si sia unita a Nvidia e altri nell'investire in Intel.

Apple potrebbe aver firmato un contratto con Intel per la produzione di chip.

Gli annunci di lavoro di Apple e Broadcom indicano un interesse per la tecnologia Intel EMIB.

Il presidente Donald Trump ha suggerito che Apple potrebbe essersi unita a Nvidia e ad altri investitori, nel corso di un intervento sulla quota del 10% detenuta dal governo statunitense in Intel.

In un recente briefing con la stampa presso la Joint Base Andrews, Trump ha dichiarato: “Non appena siamo entrati noi, è entrata Apple, è entrata Nvidia, un sacco di persone in gamba sono entrate — ci hanno seguito”.

L'affermazione ha scatenato un acceso dibattito tra analisti e stampa: ci si chiede se Apple abbia effettivamente investito in Intel o se si sia trattato semplicemente di un lapsus del presidente.

Le possibili spiegazioni del coinvolgimento di Apple

Una possibile interpretazione è che Trump non si riferisse a un acquisto di azioni, bensì a un potenziale contratto con Intel per la produzione di chip.

I nodi di processo 18A e 14A di Intel sono stati citati come potenziali tecnologie che Apple potrebbe utilizzare per i futuri SoC della serie M, inclusi i modelli entry-level.

Un'altra possibilità è una confusione con SoftBank Group, che nell'agosto 2025 ha annunciato l'acquisizione di azioni Intel per un valore di 2 miliardi di dollari.

Alcuni rapporti indicano che Apple e Broadcom hanno pubblicato annunci di lavoro per la ricerca di esperti nella tecnologia di packaging EMIB di Intel.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Inoltre, diverse fonti suggeriscono che Apple abbia acquisito il kit di progettazione del processo 18A di Intel per un potenziale utilizzo nella sua produzione di chip.

Questi sviluppi potrebbero puntare verso una collaborazione futura piuttosto che verso un investimento azionario diretto.

Gli osservatori del settore notano che ordini consistenti da parte di Apple, che dovrebbero raggiungere i 15-20 milioni di unità, apparirebbero normalmente nei documenti finanziari di Intel, previsti per le prossime settimane.

Per ora, l'osservazione del Presidente rimane vaga e non è chiaro se si riferisse a un investimento formale o a un accordo di partnership.

Sebbene Apple abbia fatto un uso strategico delle tecnologie Intel in passato, non esistono documenti verificati o conferme ufficiali a sostegno della tesi di un acquisto di quote societarie.

La combinazione di annunci di lavoro, acquisizioni di kit di progettazione e le recenti interazioni di Intel con Apple suggerisce che una collaborazione potrebbe essere in corso, ma i dettagli rimangono poco chiari.

I commenti di Trump, siano essi accurati o un errore, mostrano come le dichiarazioni pubbliche di figure di alto profilo possano alimentare le speculazioni.

Finché Apple o Intel non confermeranno un eventuale investimento, la natura del coinvolgimento di Apple rimarrà incerta.