Anker presenta la docking station più bella che abbia mai visto - con schermo e manopola per soddisfare il mio ADHD

• Anker Prime Docking Station include supporto HDMI e DisplayPort per tre monitor esterni• Offre USB-C upstream da 140W per connessioni dispositivo-host• Fornisce tre porte USB-C da 100W con diverse velocità di trasferimento

Anker ha presentato Prime Docking Station, un accessorio da scrivania progettato per collegare più dispositivi e display.

Questo dispositivo offre un'ampia gamma di porte con schermo digitale e manopola di controllo, elementi non comuni nelle docking station.

La docking station è commercializzata come dispositivo "14-in-1" e include slot per schede TF e SD card frontali oltre a un jack audio da 3,5 mm.

Porte e design

Sul fronte ci sono tre porte USB-C da 100W per ricarica rapida e trasferimento dati, due a 10Gbps e una a 5Gbps. Sopra queste si trova uno schermo digitale compatto da 2,1 per 0,9 pollici che mostra informazioni di ricarica o l'ora. Una manopola laterale permette di cambiare le modalità del display, rendendo questa funzione più interattiva rispetto alle dock standard.

Sul retro, la docking station si collega al dispositivo host tramite una porta USB-C upstream da 140W con supporto 10Gbps. Altri input includono una porta Ethernet da 2,5Gbps e diverse porte USB-A con velocità di 480Mbps o 5Gbps. Per i display esterni, una DisplayPort permette output a 8K e 60Hz, mentre due porte HDMI forniscono 8K a 30Hz. Queste connessioni sono supportate tramite DisplayLink, che può ampliare la compatibilità ma potrebbe influire sulle prestazioni in alcuni casi.

Il dispositivo ha una finitura metallica grigio scuro che bilancia estetica professionale e durata. Misura 7,7 pollici di lunghezza, 3,6 di larghezza e 1,9 di altezza, circa 195 x 92 x 48 millimetri. Sebbene sia compatto rispetto ad alcuni hub da workstation, è comunque più grande delle opzioni portatili.

L'inclusione di un piccolo display e una manopola fisica lo distingue visivamente, anche se resta da vedere se questi elementi offrano un valore reale oltre all'effetto novità. Questo dispositivo è apparso a IFA 2025 ed è stato rilasciato in USA, Cina e ora Europa.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

In Germania, Spagna e Paesi Bassi, l'accessorio è disponibile su Amazon a €349,99, ma nel Regno Unito è venduto sul sito Anker a £299,99.