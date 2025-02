Amazon: in test il reindirizzamento ai siti dei brand per prodotti non disponibili

Pur essendo la piattaforma di e-commerce di riferimento per milioni di persone, capita che Amazon non abbia a magazzino alcuni prodotti. Per ridurre il rischio di perdere clienti in queste situazioni, l'azienda ha ideato una nuova strategia.

Amazon sta testando una funzione nell’app di shopping che reindirizza gli utenti ai siti web di altri marchi quando un determinato prodotto non è disponibile nel proprio catalogo.

In un post sul blog ufficiale, l’azienda ha dichiarato: “Mostreremo alcuni prodotti nei risultati di ricerca anche se non sono in vendita nel nostro store, fornendo un link al sito del marchio per facilitare l’acquisto ai clienti.”

Amazon reindirizzerà gli acquirenti verso i siti di altri marchi

Nell’annuncio, Amazon ha sottolineato di offrire oltre 300 milioni di prodotti con consegna veloce e gratuita per i clienti Prime, oltre a centinaia di milioni di articoli disponibili in totale.

Rajiv Mehta, vicepresidente di ricerca e shopping conversazionale di Amazon, ha spiegato: “Stiamo testando l’integrazione di una selezione più ampia di prodotti e marchi nei nostri risultati di ricerca per aiutare i clienti a trovare ciò che desiderano e migliorare ulteriormente la loro esperienza d’acquisto.”

L'azienda ha precisato che, se un marchio utilizza l’opzione "Buy with Prime", i clienti potranno comunque beneficiare dei vantaggi associati, come l’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 e la spedizione rapida.

Mehta ha aggiunto: “Sperimentiamo costantemente nuove soluzioni per semplificare la ricerca dei prodotti che i clienti desiderano e di cui hanno bisogno nell’app di Amazon Shopping.”

Questa nuova funzione è attualmente in fase di test su un gruppo selezionato di utenti negli Stati Uniti che utilizzano l’app di Amazon su iOS e Android. Al momento non ci sono informazioni su un lancio su larga scala, ma l’azienda ha dichiarato che l’espansione del servizio dipenderà dai feedback ricevuti.