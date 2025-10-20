Amazon: è ora di eliminare floppy, zip e nastri dalla vendita

Amazon elenca ancora dispositivi di archiviazione obsoleti nella sezione "Nuove uscite più vendute"

Unità floppy, Zip e nastri magnetici sopravvivono online a decenni dalla loro irrilevanza

Rimuoverli semplificherebbe la navigazione e non confonderebbe più gli acquirenti moderni

Come molti che lavorano nel tech da tempo, ho accumulato prodotti negli anni. Non sono bravo a buttare via le cose - non si sa mai quando potrebbero servire!

Così ho anche una grande collezione di cavi che risale a decenni fa. Dovrei liberarmi di quelli vecchi, ma sono tutti aggrovigliati, un progetto per un altro giorno.

Ho anche scatole - grandi scatole, non scatole da scarpe - di hardware che ha smesso di essere rilevante anni fa.

Saluti dagli anni Novanta

Tra questi oggetti ci sono schede grafiche, altre schede di espansione, dispositivi di archiviazione esterni di piccola capacità, unità Zip esterne e non meno di tre unità floppy disk e cinque unità ottiche.

Non ne avrò mai bisogno e un giorno le butterò via. Probabilmente quando mi libererò anche di tutti quei vecchi CD, DVD e floppy disk.

Il motivo per cui lo menziono è che Amazon sembra essere un po' come me e ha ancora troppi prodotti di archiviazione antichi nei suoi magazzini. Fate una ricerca e vedrete.

Peggio ancora, sotto il banner "Nuove uscite più vendute Amazon", il colosso della vendita al dettaglio ha sezioni per Librerie a nastro, Unità Zip esterne e Unità floppy e nastri.

Come ci si potrebbe aspettare, non ci sono molte nuove uscite entusiasmanti in queste categorie, ma questo non vuol dire che non ce ne siano.

Se avete dei floppy disk e un desiderio ardente di sapere cosa c'è sopra, Amazon vi copre con una nuova unità floppy disk USB esterna e un nuovo emulatore di unità disco.

Le "nuove uscite e future uscite più vendute" in queste tre categorie sono descritte come "aggiornate frequentemente", quindi se siete alla ricerca di una nuova unità Zip esterna, assicuratevi di controllare spesso.

È difficile immaginare qualcuno che nel 2025 faccia davvero acquisti per una nuova unità floppy o Zip e mantenendo queste categorie attive, Amazon rischia di confondere gli acquirenti che potrebbero pensare che siano prodotti rilevanti invece che reperti.

Eliminarle renderebbe il negozio più ordinato e farebbe sembrare la pagina "Nuove uscite più vendute" un po' meno ironica.

