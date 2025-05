AI e data center, Dell dichiara guerra al surriscaldamento con un sistema di raffreddamento rivoluzionario

Con la crescente richiesta di tecnologie legate all’intelligenza artificiale, aumentano anche le preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale di questi sistemi. Dell ha deciso di intervenire direttamente con una nuova soluzione pensata per ridurre i costi di raffreddamento e superare i limiti dei sistemi tradizionali.

Durante l’evento Dell Technologies World 2025, l’azienda ha svelato il Dell PowerCool Enclosed Rear Door Heat Exchanger (eRDHx), un sistema innovativo pensato come alternativa ai consueti scambiatori di calore posteriori. Questa tecnologia promette di ridefinire l’efficienza dei sistemi di raffreddamento nei data center, offrendo una risposta concreta e sostenibile all’esigenza di potenza dell’infrastruttura IA senza compromettere l’ambiente.

Efficienza energetica e sostenibilità

Secondo Dell, la tecnologia alla base del nuovo sistema è la prima del settore in grado di catturare il 100% del calore generato dall’infrastruttura IT, grazie a un sistema di flusso d’aria completamente autonomo. Questo permette al PowerCool eRDHx di ridurre i costi energetici per il raffreddamento fino al 60% rispetto alle soluzioni attualmente disponibili.

Il sistema è progettato per eliminare la dipendenza da chiller costosi, potendo funzionare con temperature dell’acqua più alte, tra i 32 e i 36 gradi Celsius, rispetto agli standard tradizionali. In questo modo, le aziende possono aumentare il numero di rack ad alta densità senza incidere sui consumi energetici, ottimizzando al massimo la capacità dei data center.

Tra le altre funzionalità avanzate troviamo sistemi di rilevamento perdite, monitoraggio termico in tempo reale e l’integrazione con il Dell Integrated Rack Controller, che consente una gestione centralizzata di tutti i componenti a livello di rack.