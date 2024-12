Adobe Fresco festeggia cinque anni e diventa gratuito per tutti

Adobe Fresco è ora gratuito per tutti gli utenti

Il software festeggia il suo quinto anniversario

L'ultimo aggiornamento aggiunge una serie di funzionalità, tra cui il supporto per le animazioni

Adobe Fresco celebra il suo quinto anniversario rendendo il software completamente gratuito per tutti. Dal debutto nel 2019, l'app ha ricevuto più di 50 aggiornamenti, aggiungendo oltre 120 nuove funzionalità.

Ora, artisti e designer possono esplorare una vasta gamma di strumenti e medium, inclusi oltre 1.000 pennelli pixel, e accedere a opzioni avanzate che in precedenza erano riservate agli abbonati premium. Fresco offre così nuove opportunità creative per esprimersi senza costi aggiuntivi.

Fresco diventa libero

L'ultimo aggiornamento di Adobe Fresco introduce strumenti di movimento che trasformano illustrazioni statiche in animazioni dinamiche, ampliando l'app da semplice piattaforma artistica a strumento di animazione.

I nuovi utenti possono sfruttare le funzionalità avanzate dello stilo, come il feedback aptico e il riconoscimento dell'inclinazione con Apple Pencil, oltre a scorciatoie per la pressione e la funzione barrel roll. Fresco si integra perfettamente con altre applicazioni Adobe, come Photoshop e Illustrator, permettendo agli artisti di spostarsi tra gli strumenti senza dover esportare o ricaricare i file, semplificando i flussi di lavoro creativi.

Gaetan DeSimone, motion designer per Nickelodeon, elogia Fresco per il suo equilibrio tra potenza professionale e semplicità d'uso. "Come professionista, ho bisogno di strumenti all'altezza. Fresco offre pennelli vettoriali straordinari e naturali, un'esperienza che non ho trovato altrove", ha commentato.