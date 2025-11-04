Adobe avverte: le aziende rischiano di restare indietro senza competenze creative e di intelligenza artificiale

• Un quinto dei lavoratori manca di competenze creative/digitali per il futuro plasmato dall'IA• Datori di lavoro e dipendenti sono responsabili della ricqualificazione, afferma Adobe• Adobe vuole formare 30 milioni di persone entro il 2030

Quasi due terzi (65%) dei cercatori di lavoro nel Regno Unito ritengono che le competenze di IA siano ormai essenziali per ottenere il lavoro dei loro sogni, eppure pochi potenziali dipendenti hanno l'opportunità di acquisire quelle competenze, mettendoli a rischio di rimanere indietro, secondo una nuova ricerca di Adobe.

Ha scoperto che un allarmante uno su cinque (19%) lavoratori ora crede di mancare delle competenze creative e digitali di cui ha bisogno per un futuro plasmato dall'IA, ma la ricerca di Adobe va oltre per evidenziare una disparità nella preparazione all'IA tra la forza lavoro.

L'azienda ha scoperto che i non-cercatori di lavoro hanno il doppio delle probabilità di sentirsi impreparati per i lavori futuri, potenzialmente con la loro relativa sicurezza del lavoro che li scoraggia dal sentire la necessità di ricqualificarsi continuamente.

A tale proposito, un terzo dei responsabili delle assunzioni ora segnala un significativo divario di competenze in IA e automazione, ma Adobe ha grandi piani per intensificare i suoi sforzi di formazione per colmare quel divario.

VP di Adobe evidenzia il ruolo dell'IA nel campo creativo

Entro la fine del 2025, l'azienda avrà già formato un milione di individui come parte del suo programma Digital Academy, ma entro il 2030 spera di aver raggiunto 30 milioni su piattaforme come YouTube, LinkedIn e Coursera.

Parallandosi con TechRadar Pro, il VP del Marketing Internazionale Simon Morris ha spiegato che i partecipanti acquisirebbero micro-credenziali e badge LinkedIn per aiutare a convalidare il loro apprendimento, nonché l'accesso a Behance Pro per opportunità di lavoro nei campi di Adobe.

Morris ha inoltre confermato che questi corsi sarebbero gratuiti per tutti, senza requisiti di background.

"Siamo abbastanza sicuri che le persone riconoscano che l'IA darà loro quel vantaggio competitivo," ci ha detto.

Quando gli è stato chiesto chi è responsabile della ricqualificazione dei team, Morris ha spiegato che è uno sforzo congiunto. I datori di lavoro dovrebbero offrire formazione e incoraggiare lo sviluppo continuo (ha citato le regolari sessioni di domande e risposte aperte di Adobe per il personale), ma i dipendenti devono anche mostrare una mentalità di crescita per sfruttare queste opportunità.

Discutendo gli impatti dell'IA sulla forza lavoro, Morris ha anche dettagliato la sua visione dell'IA, che ha definito come "intelligenza aumentata" - in altre parole, uno strumento per amplificare la creatività umana, non per sostituirla.

"Crediamo fermamente nella trasparenza e nella protezione dei diritti dei creatori," ha aggiunto.

Con l'IA, Adobe ha osservato un abbassamento della barriera d'ingresso nei campi creativi, ma anche un innalzamento del soffitto. Vale a dire, le aziende possono produrre di più e quindi si aspettano di più dai creativi.

Guardando avanti, la necessità di una forza lavoro pronta per l'IA è chiara - il 45% dei responsabili delle assunzioni nel Regno Unito concorda che le competenze di IA e automazione sono le competenze più ricercate nei nuovi assunti.

Oltre a sfruttare queste opportunità, la ricerca Adobe Future Skills rivela una crescita nell'importanza della costruzione di un marchio personale, alludendo al fatto che un marchio potrebbe essere il futuro CV.

