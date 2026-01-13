Addio MLC: QLC e TLC domineranno il mercato degli SSD spinti dalla fame di NAND dell'IA — e il PLC probabilmente non arriverà prima dell'era degli SSD da Petabyte

La tecnologia NAND MLC è ormai destinata esclusivamente ai settori industriale, automotive, medico e del networking

L'uscita di scena di Samsung lascia vuoti nell'offerta MLC che la concorrenza colma solo parzialmente

Le memorie TLC e QLC gestiscono una quota sempre maggiore della domanda di storage consumer ed enterprise

Mentre le tecnologie di archiviazione si evolvono per soddisfare la crescente domanda di dati, la traiettoria delle memorie NAND Flash sta subendo un netto cambiamento.

Nuovi dati di TrendForce indicano che le NAND MLC (Multi-Level Cell) si stanno costantemente allontanando dal mercato di massa per spostarsi verso nicchie ben definite.

La domanda rimane concentrata nei sistemi di controllo industriale, nell'elettronica per l'automotive, nelle apparecchiature mediche e nelle infrastrutture di rete, settori in cui i lunghi cicli di certificazione e l'affidabilità del comportamento prevalgono sull'efficienza dei costi.

I principali produttori stanno riducendo la propria esposizione

Il segmento che attualmente controlla la domanda privilegia la resistenza e la continuità nelle forniture, tuttavia le sue prospettive di crescita complessive rimangono limitate. Di conseguenza, la tecnologia MLC non è più in linea con le economie di scala del mercato SSD, specialmente ora che i requisiti di capacità continuano a crescere rapidamente.

Le uscite strategiche dei grandi produttori di NAND sono il motore principale della contrazione dell'offerta MLC: la decisione di Samsung di interrompere i prodotti MLC, con le ultime spedizioni previste per metà 2026, ha rimosso il principale attore dal mercato. Kioxia, SK hynix e Micron hanno seguito l'esempio, limitando la produzione quasi esclusivamente agli obblighi contrattuali esistenti.

TrendForce stima che la capacità globale di NAND MLC calerà del 41,7% su base annua nel 2026. Questa riduzione riflette una deliberata riallocazione di capitali verso le tecnologie di processo avanzate TLC (Triple-Level Cell) e QLC (Quad-Level Cell), piuttosto che un'improvvisa interruzione della catena di approvvigionamento.

Con il ritiro dei fornitori internazionali, le aziende focalizzate sulle memorie embedded e ad alta affidabilità guadagnano influenza. Macronix, tradizionalmente associata alle NOR Flash, ha spostato parte della sua capacità verso le NAND MLC per servire i clienti colpiti dai vuoti di fornitura; ciò riduce l'output globale di NOR Flash aumentandone la concentrazione.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Secondo TrendForce, questo cambiamento potrebbe fornire un supporto più solido ai prezzi dei prodotti NOR Flash a media e alta densità. Inoltre, è probabile che inverta anni di pressione causata dall'eccesso di capacità produttiva nel mercato delle unità flash.

Il rapido declino della produzione MLC, unito all'assenza di capacità sostitutiva, ha innescato impegni d'acquisto anticipati già dalla fine del primo trimestre del 2025. Gli acquirenti hanno accelerato gli approvvigionamenti per garantirsi la disponibilità a lungo termine, spingendo verso l'alto i prezzi in modo persistente.

Sebbene queste condizioni favoriscano i fornitori rimanenti nel breve termine, confermano lo status di MLC come tecnologia legacy piuttosto che come base scalabile per lo storage del futuro. Mentre la MLC arretra, TLC e QLC assorbono sempre più la domanda nei segmenti consumer ed enterprise.

I loro vantaggi in termini di costo per bit si allineano con le crescenti aspettative di capacità dettate dai carichi di lavoro ad alta intensità di dati e dall'espansione degli strumenti di IA. La maggior parte dei moderni design di SSD predilige ora queste tecnologie, accettando compromessi sulla durata attraverso la gestione a livello di controller e l'ottimizzazione dei carichi.

In questo contesto, la tecnologia PLC (Penta-Level Cell NAND Flash) rimane speculativa: TrendForce suggerisce che potrebbe non diventare valida finché le capacità degli SSD di classe petabyte non saranno economicamente giustificate.